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Την ανάπτυξη της έκδοσης F5 του μαχητικού αεροσκάφους Rafale επιταχύνει η Γαλλία, μετά την κατάρρευση του ευρωπαϊκού προγράμματος FCAS (Future Combat Air System).

H γαλλική DGA (Direction générale de l’armement) διέταξε να αρχίσουν οι σχετικές εργασίες ανάπτυξης από τις Dassault Aviation, Thales, MBDA και Safran. Τα σχετικά συμβόλαια καλύπτουν τομείς όπως η πλοήγηση, τα datalinks, το ραντάρ, ο ηλεκτρονικός πόλεμος και η προώθηση, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη γενιά του Rafale, που, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του War Zone, προορίζεται να ενταχθεί σε υπηρεσία στη γαλλική πολεμική αεροπορία και το ναυτικό κατά το 2033.

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#Commande | Rafale F5



La DGA commande les 1ers travaux en amont du prochain lancement en réalisation du standard F5 du Rafale



Ils concernent notamment :

➡️la centrale inertielle

➡️le moteur

➡️le radar

➡️la suite d’autoprotection de l’avion

⤵️ pic.twitter.com/n3uhBYqIvi — Direction générale de l'armement 🇫🇷 (@DGA) September 9, 2026

Το αρχικό πλάνο για το F5 ήταν να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης δυνατοτήτων νέας γενιάς στην πολεμική αεροπορία, ωστόσο πλέον αποκτά κεντρικό ρόλο. Πλέον η επιδίωξη φαίνεται να είναι όχι απλώς το Rafale να παραμείνει «επαρκές» και ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ως τότε, μα να αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της αεροπορικής ισχύος της Γαλλίας τη δεκαετία του 2030 και ίσως και αργότερα. Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που θα πλαισιώνει το Rafale, στο πρότυπο συνεργασίας επανδρωμένων- μη επανδρωμένων που πλέον είναι γνωστό ως «loyal wingman».

Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά του αεροσκάφους, το νέο ραντάρ θα συνδυάζεται με προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και τηλεπικοινωνιών, datalinks για κορυφαίες δυνατότητες διασύνδεσης/ διαλειτουργικότητας με άλλες πλατφόρμες, αυξημένες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων και μια νέα «σουΐτα» αυτοπροστασίας. Ακόμη, η Safran θα αρχίσει να εργάζεται πάνω στον νέο κινητήρα, που προορίζεται να έχει επιδόσεις αυξημένες κατά 20%.

Σε επίπεδο οπλισμού αναμένεται πως θα φέρει τον πύραυλο ASN4G- πολυηχητικό βλήμα cruise ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή.