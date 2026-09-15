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Η Ρωσία κατηγόρησε τη Δανία πως στρατιωτικά ελικόπτερά της πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς κοντά σε πολεμικά της στη Βαλτική και προέβη σε επίσημη διαμαρτυρία στην Κοπεγχάγη σχετικά με περιστατικά τέτοιας φύσης, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος πρέσβης στη Δανία, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA, στον απόηχο του επεισοδίου με ρωσική φρεγάτα και δανέζικο ελικόπτερο.

Στο μεταξύ, ο Δανός υπουργός Άμυνας, Γίπε Μπρούους, είπε ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση ή επικοινωνία μέσω ασυρμάτου πριν η ρωσική φρεγάτα ρίξει τις φωτοβολίες προς το ελικόπτερο.

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Ο Ρώσος πρέσβης Βλάντιμιρ Μπάρμπιν έκανε δηλώσεις αφού οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση ενός δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά της Δανίας τη Δευτέρα. Όπως αναφέρθηκε, δεν «βρήκαν» το ελικόπτερο για πολύ λίγο.

Το RIA μετέδωσε πως ο Μπαρμπίν κατηγόρησε τη Δανία για το επεισόδιο.

«Απαίτησα η δανέζικη πλευρά να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπούν τέτοια περιστατικά στο μέλλον και παρέδωσα σημείωμα για αυτό» δήλωσε ο πρέσβης, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο.

«Τον Σεπτέμβριο του 2025, σε συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας, αναγκάστηκα να υποδείξω επικίνδυνα περάσματα και αιωρήσεις σε μικρό ύψος στις 27 Αυγούστου από ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας της Δανίας πάνω από το μεγάλο ανθυποβρυχιακό σκάφος “Αντιναύαρχος Κούλακοφ”» δήλωσε, σύμφωνα με το RIA.

Ρωσική φρεγάτα έριξε τη Δευτέρα δύο φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση ενός δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου σε διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά της Δανίας, οι οποίες πλησίασαν πολύ το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της ΝΑΤΟϊκής χώρας.

Το ελικόπτερο ήταν σε αποστολή να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, όπως ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Δανίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λοκ Ράσμουσεν, χαρακτήρισε το συμβάν «απαράδεκτο», προσθέτοντας πως θα μπορούσαν να είχαν κινδυνέψει ανθρώπινες ζωές.

Με πληροφορίες από Reuters