Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική, ενώ πετούσε κοντά στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοίνωσαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις την Πέμπτη.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ είναι σε επιφυλακή για παραβιάσεις του εναερίου χώρου τους από τον Σεπτέμβριο, που ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας μερικές ημέρες μετά την είσοδο άνω των 20 drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Αυτό το πρωί, πάνω από τα διεθνή ύδατα της Βαλτικής, πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν, αναγνώρισαν και συνόδεψαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος που πετούσε κοντά στα όρια του πολωνικού εναερίου χώρου» ανέφεραν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας πως τη νύχτα παρατηρήθηκαν αντικείμενα να μπαίνουν στον πολωνικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. «Κατόπιν λεπτομερούς ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι αυτά ήταν μάλλον μπαλόνια λαθρεμπόρων, που κινούνταν με βάση την κατεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου» αναφέρθηκε.

Με πληροφορίες από Reuters