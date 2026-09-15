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Οι τουρκικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση τουλάχιστον 150 άτομα την Τρίτη μετά από επέμβαση της αστυνομίας σε διαδήλωση έξω από το δικαστήριο Τσαγκλαγιάν της Κωνσταντινούπολης, όπου διαδηλωτές σχεδίασαν διαμαρτυρία για πρόσφατες συλλήψεις με στόχο οργανώσεις και ομάδες ΛΟΑΤΚΙ+, είπαν μάρτυρες.

Οι κρατήσεις αποτελούν την πιο πρόσφατη κλιμάκωση σε αυτό που οργανώσεις δικαιωμάτων και στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν χαρακτηρίσει ως διευρυνόμενη εκστρατεία εναντίον της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, με τις αρχές να πραγματοποιούν επιδρομές σε γραφεία, να μπλοκάρουν ιστοσελίδες και να φυλακίζουν πολίτες σε πολλαπλές επαρχίες.

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Την Τρίτη είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να προβεί σε ανακοινώσεις, μα η αστυνομία τους εμπόδισε να το κάνουν έξω από το δικαστήριο. Οι διαδηλωτές φώναζαν «ζήτω η ζωή αψηφώντας το μίσος» καθώς επιχειρούσε η αστυνομία.

Η διαμαρτυρία διοργανώθηκε μετά από επιδρομές με στόχο ενώσεις ΛΟΑΤΚΙ+ σε τουρκικές επαρχίες στο πλαίσιο μιας επιχείρησης με όνομα «Η Οικογένειά μου είναι Ασφαλής», για την οποία η κυβέρνηση λέει πως έχει σκοπό την προστασία των παιδιών και των οικογενειακών αξιών.

Τουρκικό δικαστήριο προφυλάκισε τη Δευτέρα 16 άτομα εν όψει δίκης στη Σμύρνη, στο πλαίσιο της επιχείρησης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ είπε την Κυριακή πως οι έρευνες, υπό τον συντονισμό εισαγγελέων στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, τη Σμύρνη, το Αϊδίνιο και τη Μερσίνη περιελάμβαναν 162 υπόπτους, 9 ενώσεις και 13 επιχειρήσεις σε 15 επαρχίες.

Οι αρχές έθεσαν υπό κράτηση τουλάχιστον 26 άτομα στην Κωνσταντινούπολη και 21 στην Άγκυρα το Σαββατοκύριακο και έκαναν επιδρομές τα γραφεία πολλών ενώσεων ΛΟΑΤΚΙ+.

Με πληροφορίες από Reuters