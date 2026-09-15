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Συναγερμό σε βρετανική στρατιωτική βάση προκάλεσε το ειδύλλιο ενός αξιωματικού του ΝΑΤΟ με μια γυναίκα που είχε γνωρίσει μέσω της γνωστής εφαρμογής γνωριμιών Tinder και θεωρήθηκε πως θα μπορούσε να είναι κατάσκοπος της Ρωσίας.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Telegraph, ο αξιωματικός του ισπανικού πολεμικού ναυτικού είχε σχέση με τη Τζανίνα Γουάιτ, γυναίκα με διπλή υπηκοότητα (βρετανική- πολωνική) που είχε γεννηθεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο αξιωματικός ήταν στην Allied Maritime Command (Marcom) στο Νόρθγουντ του Χερτς, από όπου παρακολουθούνται οι δραστηριότητες ρωσικών πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων κοντά στα βρετανικά ύδατα, καθώς τα δεξαμενόπλοια που θεωρείται πως ανήκουν στον «σκιώδη στόλο» και σε βάρος τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

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Russian spy alert at UK base over Nato officer’s Tinder romance https://t.co/XXPJZJUS2e — The Times and Sunday Times (@thetimes) September 14, 2026

Ο αξιωματικός είναι πατέρας δύο παιδιών και είχε χωρίσει με τη σύζυγό του λίγο πριν συνάψει σχέση με τη Γουάιτ στα τέλη του 2024. Τέθηκε σε αναστολή όταν η γυναίκα κίνησε τις υποψίες στελεχών του ΝΑΤΟ και των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης του αφαίρεσαν τη δυνατότητα πρόσβασης στη βάση όσο συνεχιζόταν η έρευνα. Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Ισπανία.

Η Γουάιτ, 49 ετών, ζει στο Ρόμφορντ του ανατολικού Λονδίνου και αρνείται κατηγορηματικά τα περί κατασκοπείας, επιμένοντας πως ήταν θύμα άδικης διάκρισης λόγω της καταγωγής της. Η ίδια ουδέποτε συνελήφθη, ούτε η έρευνα έδειξε ότι ήταν κατάσκοπος. Η σχέση τους έχει λάβει τέλος.

«Ξέρω με βεβαιότητα πως δεν είμαι κατάσκοπος της Ρωσίας. Τελευταία φορά που το τσέκαρα δεν ήμουν» είπε στην Telegraph.

Υποστήριξε πάντως ότι τον προηγούμενο μήνα μέλος των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών την έβγαλε για καφέ και την ανέκρινε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Αγία Πετρούπολη για να επισκεφτεί τον άρρωστο πατέρα της. «Με ρώτησαν αν ήξερα τίποτα για τη δουλειά του (του πρώην συντρόφου της). Είπα όχι. Είχαμε κανόνα στο σπίτι πως δεν μιλούσε για τη δουλειά του».