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Σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την Υεμένη και μαχητές των Χούθι εξαπέλυσαν drones και πυραύλους κατά σαουδαραβικών πόλεων, ανέφερε το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα την Τετάρτη, μετά από μια κεραυνοβόλα προέλαση.

Σε μια ένδειξη επιδείνωσης της σύγκρουσης στο νέο θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, οι ΗΠΑ αυστηροποίησαν την ταξιδιωτική οδηγία για τη Σαουδική Αραβία, απαγορεύοντας στους εργαζόμενους να ταξιδέψουν σε μια ζώνη 20 μιλίων από τα σύνορα της Υεμένης.

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Οι Χούθι, που από την περασμένη εβδομάδα έχουν προελάσει καταλαμβάνοντας χωριά κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας και κατέλαβαν νησιά στα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, έδωσαν στη δημοσιότητα τη νύχτα βίντεο με μαχητές να καταλαμβάνουν τεθωρακισμένα από σαουδαραβικές δυνάμεις. Παράλληλα, πολεμικά αεροσκάφη πετούσαν στον αέρα και λάμβαναν χώρα εκρήξεις.

Ο Γιαχία Σαρί, στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, είπε ότι η οργάνωση είχε εξαπολύσει νέες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά του σαουδαραβικού λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα και σε αεροπορική βάση στο Χάμις Μουσάιτ. Δεν είπε πότε έλαβαν χώρα τα πλήγματα. Σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν συναγερμοί την Τρίτη, αν και δεν υπήρξαν αντίστοιχες ανακοινώσεις την Τετάρτη.

Ο Σαρί είπε επίσης πως οι Χούθι είχαν καταρρίψει ένα σαουδαραβικό μαχητικό F-15. Δεν δόθηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτό το περιστατικό. Ανέφερε ακόμη πως οι Σαουδάραβες είχαν πραγματοποιήσει μέχρι και 450 αεροπορικά πλήγματα στην Υεμένη αυτή την εβδομάδα. Αξιωματούχοι στην υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση που ελέγχει τη νότια Υεμένη αναγνώρισαν πως οι δυνάμεις της και αυτές της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποιούσαν αεροπορικά πλήγματα στις θέσεις των Χούθι, αν και το ίδιο το Ριάντ δεν τα έχει επιβεβαιώσει.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας την τελευταία εβδομάδα, με αποτέλεσμα να ηχήσουν συναγερμοί σε πόλεις στα νότια και τα δυτικά. Μια επίθεση που αποδόθηκε σε προσκείμενους στο Ιράν μαχητές στο Ιράκ την προηγούμενη εβδομάδα επίσης επηρέασε τον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας, που χρησιμοποιείται για την εκτροπή εξαγωγών πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ριάντ είπε ότι οι αεράμυνές του είχαν καταρρίψει drone των Χούθι νότια της Μέκκας την Τρίτη, πριν εισέλθει σε απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την πόλη- μια επίθεση που αναφέρθηκε ότι είχε παραβιάσει «κόκκινη γραμμή», απειλώντας χώρους ιερούς σε όλους τους μουσουλμάνους. Ο Σαρί, εκπρόσωπος των Χούθι, αρνήθηκε πως η οργάνωση στόχευσε τη Μέκκα και είπε ότι οι σαουδαραβικοί ισχυρισμοί είχαν προπαγανδιστικούς σκοπούς.

Η εξάπλωση του πολέμου στην Υεμένη απειλεί να επιδεινώσει την παγκόσμια κρίση στην ενέργεια που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters