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Το 60ό F-16 που εκσυγχρονίζεται στη διαμόρφωση F-16V («Viper») παρέδωσαν στην Πολεμική Αεροπορία την Τετάρτη η Lockheed Martin και η ΕΑΒ.

Πλέον έχουν ολοκληρωθεί τα 2/3 του προγράμματος εκσυγχρονισμού των ελληνικών F-16. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Lockheed Martin, το F-16V παρέχει στους ιπταμένους της ΠΑ πληρέστερη εικόνα της επιχειρησιακής κατάστασης και αυξημένες δυνατότητες διαλειτουργικότητας, επιτρέποντας ταχύτερη αξιολόγηση των δεδομένων και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Το αναβαθμισμένο αεροσκάφος διαθέτει το προηγμένο ραντάρ APG-83, με αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων σε μεγαλύτερες αποστάσεις, καθώς και προηγμένο υπολογιστή αποστολής και σύγχρονες οθόνες πιλοτηρίου.

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«Κάθε παράδοση F-16V ενισχύει την αεράμυνα της Ελλάδας και αναβαθμίζει τη διαλειτουργικότητα με τις συμμαχικές δυνάμεις», δήλωσε ο Μάι Σουμέικερ, αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin. «Το F-16 θα παραμείνει βασικός πυλώνας της ελληνικής αεροπορικής ισχύος για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς η Πολεμική Αεροπορία οικοδομεί μια πιο ολοκληρωμένη δύναμη για το μέλλον» πρόσθεσε.

«Με την παράδοση του 60ού F-16 Viper, το πρόγραμμα έχει πλέον ξεπεράσει τα δύο τρίτα της υλοποίησής του. Η ΕΑΒ συνεχίζει με προσήλωση στο χρονοδιάγραμμα και στις απαιτήσεις του προγράμματος, με στόχο την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση ενός έργου κρίσιμης σημασίας για την Πολεμική Αεροπορία», δήλωσε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, εκτελεστικός πρόεδρος της ΕΑΒ.

Οι εργασίες εκσυγχρονισμού συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα, με τη Lockheed Martin να παρέχει υποστήριξη στους τομείς της μηχανικής, της ολοκλήρωσης συστημάτων και της τεχνικής υποστήριξης, μέσω εξειδικευμένων ομάδων στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται σε διάφορα στάδια αναβάθμισης, με τις παραδόσεις να συνεχίζονται έως το 2027.