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Πάνω από 80 είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί σε κατάρρευση χρυσωρυχείου στην πολιτεία του Δυτικού Κορντοφάν στο Σουδάν την Κυριακή.

Δεκάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι, ενώ ένας από τους επιζώντες ανέφερε πως υπάρχουν ακόμα πολλοί ζωντανοί κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

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Το Σουδάν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χρυσού στην Αφρική, μα το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού εξορύσσεται μέσω επικίνδυνων διαδικασιών και βγαίνει λαθραία από τη χώρα. Επίσης, η εξόρυξη χρυσού αποτελεί κρίσιμη πηγή εσόδων για τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, που ελέγχουν την πολιτεία.