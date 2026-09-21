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Σε «τηλεφωνικό κέντρο» για απάτες είχαν μετατρέψει σπίτι που νοίκιασαν μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Σπάτα τα μέλη σπείρας που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης διέπρατταν κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Σε επιχείρηση το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν στο «τηλεφωνικό κέντρο», που είχε μισθωθεί μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης, έξι άτομα, ηλικίας 17, 19, 20 και 21 ετών.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα, για παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων καθώς και για απείθεια.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι διατηρούν συγγενικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, έχοντας διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, είχαν συγκροτήσει δύο επιχειρησιακές ομάδες, την ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης και τις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου. Η ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης κατείχε ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση.

Είχε ως στρατηγικό-τηλεφωνικό κέντρο διάφορες οικίες σε περιοχές της Αττικής ενώ ένα ή περισσότερα μέλη της, αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες-στόχους, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, των οποίων τα στοιχεία εντόπιζαν σε τηλεφωνικούς καταλόγους.

Συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματά τους επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε στην οικία τους, από την οποία κινδύνευαν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι οικογένειές τους. Εκμεταλλευόμενοι τον φόβο τους, τους έπειθαν ότι μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της διαρροής, είτε απομακρυσμένα, είτε με την επίσκεψη δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.

Στη συνέχεια, τους έδιναν την εντολή να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά σε αλουμινόχαρτο, σακούλα ή λεκάνη και να τα τοποθετούν, είτε σε συγκεκριμένο σημείο εντός της οικίας τους, πλησίον της κεντρικής θύρας, είτε έξω από αυτή, σε σημεία που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.

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Ενδεικτικό του επαγγελματισμού των μελών της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, είναι το γεγονός ότι με διάφορα τεχνάσματα απασχολούσαν τα θύματα, έτσι ώστε, τα «επιχειρησιακά» μέλη να μην έρθουν σε φυσική επαφή μαζί τους, κατά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών ή τιμαλφών, μειώνοντας τον κίνδυνο αναγνώρισής τους από τα θύματα, δυσχεραίνοντας παράλληλα την ταυτοποίησή τους από τις Αρχές.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι οι δράστες δε δίσταζαν να καλούν τα υποψήφια θύματα και να παρουσιάζονται ως αστυνομικοί ή ακόμη παριστάνοντας συγγενικά τους πρόσωπα. Επίσης χρησιμοποιούσαν πλήθος τηλεφωνικών συσκευών και τηλεφωνικών συνδέσεων που είχαν ενεργοποιηθεί από άγνωστα άτομα, τις οποίες φρόντιζαν να χρησιμοποιούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τη συσχέτιση των τηλεφωνικών συνδέσεων με τα μέλη της ομάδας.

Αφού τα θύματα τοποθετούσαν τα τιμαλφή στα σημεία που τους είχαν προηγουμένως υποδείξει τα μέλη της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, αναλάμβανε δράση μία από τις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου, η οποία ήταν επιφορτισμένη με την φυσική μετάβαση στην οικία του θύματος, με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιόποινης πράξης.

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Οι επιχειρησιακές ομάδες πεδίου δρούσαν πάντα κατόπιν εντολών και καθοδήγησης της ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης, με την οποία βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία. Τα μέλη τους επέβαιναν στα «επιχειρησιακά» οχήματα και στην περίπτωση που ο πολίτης – στόχος πείθονταν, κατευθύνονταν άμεσα στην οικία του και ανέμεναν πλησίον αυτής.

Μόλις το θύμα τοποθετούσε τα τιμαλφή εκτός της οικίας, τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας πεδίου τα αφαιρούσαν, χωρίς να έρθουν σε φυσική επαφή με τα θύματά τους, ενώ στην περίπτωση που το θύμα τα τοποθετούσε σε σημείο εντός της οικίας του, οι δράστες εισέρχονταν σε αυτή από ανασφάλιστο σημείο.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία «στρατηγείο» – τηλεφωνικό κέντρο των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

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-12- «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα,

-3- φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου,

-5- πορτοφόλια,

«επιχειρησιακό» όχημα και

το χρηματικό ποσό των -335- ευρώ.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής -7- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών με τη συνολική λεία της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -240.000- ευρώ ενώ προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον -889- απόπειρες κλοπής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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