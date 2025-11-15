Μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εξετάζει η Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής, έπειτα από καταγγελία ενός 16χρονου ότι έπεσε θύμα αρπαγής και ξυλοδαρμού από νεαρό έμπορο ναρκωτικών ο οποίος δραστηριοποιείται στα Γλυκά Νερά και στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 16χρονος φέρεται να στοχοποιήθηκε από σπείρα που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες. Όπως ανέφερε ο ίδιος στις Αρχές, ένας 20χρονος τον προσέγγισε και τον πίεσε να πουλάει κάνναβη σε άλλους ανήλικους.

Τι κατήγγειλε ο ανήλικος

Στην καταγγελία του ο 16χρονος αναφέρει ότι ο 20χρονος του έδωσε μισό κιλό χασίς με την εντολή να το διαθέσει και να του φέρει τα χρήματα μέσα σε 15 ημέρες. Εκείνος αρχικά δέχθηκε, ωστόσο στη συνέχεια φοβήθηκε και πέταξε τη σακούλα με την κάνναβη σε κάδο απορριμμάτων. Μια εβδομάδα αργότερα, ο 20χρονος άρχισε να του ζητάει 2.000 ευρώ ως αποζημίωση, με τον ανήλικο να του καταβάλει ένα μέρος του ποσού.

Στις 9 Νοεμβρίου, ο νεαρός έμπορος επικοινώνησε ξανά με τον 16χρονο και συμφώνησαν να συναντηθούν σε καφετέρια στα Γλυκά Νερά. Ο ανήλικος ισχυρίστηκε ότι θα του δανείσει τα χρήματα ένας φίλος του, και μαζί πήγαν στο σπίτι του, όπου όμως εκείνος απουσίαζε. Αργότερα κινήθηκαν προς άλλο σημείο, όπου τελικά βρισκόταν ο φίλος του 16χρονου.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 20χρονος χτύπησε τον φίλο του ανήλικου και οι τρεις τους κατευθύνθηκαν προς την περιοχή του ΚΑΤ. Εκεί ο 16χρονος του έδωσε 1.000 ευρώ που είχε σηκώσει από ΑΤΜ και ακόμη 100 ευρώ, ενώ έστειλε μέσω IRIS άλλες 500 ευρώ σε συνεργό του δράστη.

Στη συνέχεια, οι δράστες άφησαν τον φίλο του ανήλικου στο σπίτι του, ενώ σε όλη τη διαδρομή φέρονται να χτυπούσαν τον 16χρονο. Έπειτα, τον μετέφεραν με το αυτοκίνητο σε σημείο όπου παρέδωσαν τα χρήματα σε τρίτο άτομο και ακολούθως τον οδήγησαν στην περιοχή της Μπαλάνας, όπου τον εγκατέλειψαν.

Ο νεαρός ειδοποίησε τον πατέρα του, του περιέγραψε όσα συνέβησαν και πήγαν μαζί στο Αστυνομικό Τμήμα Παιανίας, όπου υπέβαλαν μήνυση για αρπαγή, απειλές και σωματικές βλάβες. Οι Αρχές έχουν εκδώσει εντάλματα σύλληψης και αναζητούν τον 20χρονο -ήδη γνωστό στις διωκτικές αρχές-, καθώς και τους συνεργούς του.