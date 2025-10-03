Τέσσερα χρόνια μετά το στυγερό έγκλημα που συγκλόνισε όλη τη χώρα στα Γλυκά Νερά, έρχονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα εικόνες από το εσωτερικό της μεζονέτας, οι οποίες καταγράφουν το σκηνικό αμέσως μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Στο βίντεο που προβλήθηκε από τη MEGA, φαίνεται η σορός της νεαρής μητέρας, ο σκύλος της οικογένειας κρεμασμένος στην εσωτερική σκάλα, καθώς και οι πρώτοι αστυνομικοί που μπαίνουν στο σπίτι επιχειρώντας να συγκεντρώσουν κρίσιμα στοιχεία.

Το ντοκουμέντο παρουσιάζει και το σκηνικό που είχε στήσει ο πιλότος για να παραπλανήσει τις Αρχές, όπως τοποθέτηση του κουτιού Monopoly στο οποίο υποτίθεται ότι βρίσκονταν χρήματα. Η κρεβατοκάμαρα εμφανίζεται αναστατωμένη, με αντικείμενα σκορπισμένα γύρω από το σώμα της Καρολάιν, ενώ στο ισόγειο καταγράφονται ίχνη της επίθεσης.

Ο Αναγνωστόπουλος, που αρχικά ισχυρίστηκε ότι είχε σημειωθεί ληστεία, κατέρρευσε τελικά στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε πως δολοφόνησε τη σύζυγό του με ένα μαξιλάρι ύστερα από έντονο καυγά, σκηνοθετώντας την «εικόνα ληστείας» προκειμένου – όπως είπε – να προστατεύσει το μέλλον της μικρής τους κόρης.

Δείτε το βίντεο: