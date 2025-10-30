Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11.40 το βράδυ της Τετάρτης στη λεωφόρο Λαυρίου, και συγκεκριμένα στην περιοχή των Γλυκών Νερών.

Μια μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος εξετράπη, για άγνωστους έως τώρα λόγους, από την πορεία της ενώ κινείτο επί της λεωφόρου Λαυρίου, στο ρεύμα προς Παιανία. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, στο ύψος του Πρασίνου Λόφου, και «καρφώθηκε» στο διαχωριστικό διάζωμα.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο στο δυστύχημα να ενεπλάκη και άλλο όχημα.