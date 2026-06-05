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Οι ολοένα συχνότερες εμφανίσεις αγριόχοιρων, λύκων και αρκούδων κοντά σε οικισμούς και κατοικημένες περιοχές συνδέονται με μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τους πληθυσμούς της άγριας πανίδας τα τελευταία χρόνια.

Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Μπακαλούδης, καθηγητής Οικολογίας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων έχει άμεσο αντίκτυπο και στον αριθμό των λύκων, καθώς το συγκεκριμένο είδος αποτελεί μία από τις βασικές πηγές τροφής τους.

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Η αύξηση των αγριόχοιρων και η επίδραση στους λύκους

Σύμφωνα με τον καθηγητή, όταν αυξάνεται η διαθέσιμη λεία, αυξάνονται και οι πληθυσμοί των θηρευτών που εξαρτώνται από αυτήν. Στην περίπτωση του λύκου, η αύξηση των αγριόχοιρων και των ελαφιών δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των πληθυσμών του.

Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει και η μείωση των κυνηγών τα τελευταία χρόνια. Ενώ πριν από περίπου 15 χρόνια οι κυνηγοί στην Ελλάδα υπολογίζονταν μεταξύ 170.000 και 230.000, σήμερα ο αριθμός τους έχει περιοριστεί σημαντικά, γεγονός που έχει συμβάλει στη μικρότερη αφαίρεση αγριόχοιρων από τη φύση.

Παράλληλα, η διασταύρωση αγριόχοιρων με οικόσιτους χοίρους έχει οδηγήσει στη δημιουργία υβριδίων με υψηλότερους ρυθμούς αναπαραγωγής, ενώ οι πιο ήπιοι χειμώνες των τελευταίων ετών αυξάνουν την επιβίωση των νεαρών ζώων.

Τα μέτρα πρόληψης κοντά σε οικισμούς

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αποτροπή προσέλκυσης άγριων ζώων αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνονται η σωστή διαχείριση απορριμμάτων, η απομάκρυνση πηγών τροφής από κατοικημένες περιοχές, η ορθή διαχείριση νεκρών κτηνοτροφικών ζώων, η ύπαρξη επαρκούς φωτισμού και ο περιορισμός των αδέσποτων ζώων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζονται πιο ενεργητικά μέτρα, όπως η απώθηση ή η απομάκρυνση ζώων από εξειδικευμένα συνεργεία, πάντοτε σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα και μετά από επιστημονική αξιολόγηση.

«Είδες λύκο; Σε είδε πρώτος»

Αναφερόμενος στη συμπεριφορά των λύκων, ο Δημήτρης Μπακαλούδης υπενθυμίζει μια γνωστή λαϊκή ρήση: «Είδες λύκο; Σε είδε πρώτος».

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Όπως εξηγεί, οι λύκοι συνήθως αντιλαμβάνονται την παρουσία του ανθρώπου πολύ πριν γίνουν αντιληπτοί οι ίδιοι. Για τον λόγο αυτό συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές όπου έχει καταγραφεί παρουσία λύκων ή αρκούδων, ειδικά κατά την περίοδο αναπαραγωγής και ανατροφής των μικρών τους.

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού της αρκούδας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την καφέ αρκούδα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο πληθυσμός της έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, φτάνοντας περίπου τα 900 άτομα, έναντι περίπου 250 τη δεκαετία του 1990.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στα μέτρα προστασίας του είδους, αλλά και στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην ύπαιθρο, όπως η εγκατάλειψη ορισμένων αγροτικών δραστηριοτήτων και η μείωση της κτηνοτροφίας.

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Οι αρκούδες συχνά προσεγγίζουν καλλιέργειες αναζητώντας τροφή, προκαλώντας ζημιές σε οπωρώνες ή χωράφια. Για τον περιορισμό των περιστατικών αυτών προτείνονται μέτρα όπως οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις και ο κατάλληλος φωτισμός, αν και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ορισμένα ζώα προσαρμόζονται σταδιακά ακόμη και σε αυτά τα συστήματα αποτροπής.