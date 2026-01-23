Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη ακινητοποίησαν και εν τέλει απελευθέρωσαν ελάφι που παγιδεύτηκε μέσα σε τράπεζα την περασμένη Κυριακή (18 Ιανουαρίου), αφότου εισέβαλε στο κτίριο σπάζοντας ένα παράθυρο του ισογείου.

Suffolk County Police Department/Handout via REUTERS

Σε πλάνα από κάμερα σώματος που έδωσε στη δημοσιότητα το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Σάφολκ, φαίνονται οι αστυνομικοί να εισέρχονται στην τράπεζα από το σπασμένο παράθυρο και να παλεύουν με το ελάφι, το οποίο αντιστεκόταν στις προσπάθειες ακινητοποίησής του, μέχρι τη στιγμή που κατάφεραν να περάσουν ένα σκοινί γύρω από τα κέρατά του.

Το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο, ότι δεν πρόκειται για προϊόν ΑΙ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στην πλατφόρμα X, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε συναγερμό διάρρηξης σε τράπεζα στην περιοχή Ridge και βρέθηκαν αντιμέτωποι με «έναν απρόσμενο εισβολέα», ο οποίος αναγνωρίστηκε ως «αρσενικό ελάφι που έσπασε το παράθυρο».

«Καθώς το ελάφι προσπαθούσε να διαφύγει, οι αστυνομικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν με ασφάλεια και να το οδηγήσουν ξανά στην ελευθερία», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα.