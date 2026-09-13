Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ στέλνει ένα μήνυμα που δεν πρέπει να αγνοηθεί: έξι στους δέκα δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες. Και υπάρχει μία λέξη που εξακολουθεί να κυριαρχεί στην καθημερινότητα: ακρίβεια . Για αυτήν, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ακούσαμε συγκεκριμένο σχέδιο ούτε για ΦΠΑ ούτε για Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Στο σημερινό βίντεο σχολιάζω επίσης τα ταξίδια σε Αίγυπτο, Παρίσι και Καστελόριζο, τη Μονή Σινά, το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, αλλά και την ατυχέστατη δήλωση Φλωρίδη περί Τουρκίας και αυτοδυναμίας. Η ακρίβεια, όμως, παραμένει το μεγάλο πολιτικό στοίχημα. Και στις κάλπες θα μετρήσει πολύ.

Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ. Η ακρίβεια δεν λύθηκε στη ΔΕΘ – Το βίντεο του Τέρενς Κουίκ

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ στέλνει ένα μήνυμα που δεν πρέπει να αγνοηθεί: έξι στους δέκα δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες. Και υπάρχει μία λέξη που εξακολουθεί να κυριαρχεί στην καθημερινότητα: ακρίβεια. Για αυτήν, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ακούσαμε συγκεκριμένο σχέδιο ούτε για ΦΠΑ ούτε για Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Στο σημερινό βίντεο σχολιάζω επίσης τα ταξίδια σε Αίγυπτο, Παρίσι και Καστελόριζο, τη Μονή Σινά, το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, αλλά και την ατυχέστατη δήλωση Φλωρίδη περί Τουρκίας και αυτοδυναμίας. Η ακρίβεια, όμως, παραμένει το μεγάλο πολιτικό στοίχημα. Και στις κάλπες θα μετρήσει πολύ.