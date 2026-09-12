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Από το βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει αυτή την ώρα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για οικονομία, εργασία, συντάξεις, φορολογία και κράτος, ενώ στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στους πολιτικούς συντάκτες.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, κατά την ομιλία του, θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως την δύναμη κυβερνητικής εναλλακτικής στην τελική ευθεία πριν την εκλογική αναμέτρηση.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, να αναφερθεί αναλυτικά και να δεσμευθεί για τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του που θα αφορούν: Την ακρίβεια και τη λειτουργία της αγοράς, την εργασία και τους μισθούς, την παραγωγή και τις επενδύσεις, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη, την οικογένεια και το δημογραφικό, την αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, το κράτος, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία.