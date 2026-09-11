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Η ιστορία, για όσους δεν θυμούνται: πέρσι, ανάμεσα στα πλάνα προετοιμασίας πριν από την εμφάνιση της Δόμνας Μιχαηλίδου στη ΔΕΘ, ένα … ταλκ(!) κατάφερε να κλέψει την παράσταση.

Δεν ήταν οι μεταρρυθμίσεις, δεν ήταν το επίδομα — ήταν το ταλκ που «αποθέωσαν» τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Και το διαδίκτυο, πιστό στην αρχή του «ό,τι πιάσουμε το κάνουμε viral», δεν το άφησε να πάει χαμένο και το 2026.

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Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας φαίνεται να «διάβασε» από την πλευρά της την επιθυμία του κοινού καλύτερα κι από δημοσκόπο… Έτσι, αντί να αποφύγει το θέμα, το αγκάλιασε. Νέο backstage βίντεο, ίδιο σκηνικό παρασκηνίων, και μια νότα αυτοσαρκασμού που έκανε ακόμα και τους πιο… σκληροπυρηνικούς σχολιαστές να χαμογελάσουν.

Στη ΔΕΘ κυριάρχησε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, αν κάτι μας διδάσκει η υπόθεση, είναι πως στην πολιτική επικοινωνία του 2026, μια σκόνη ταλκ μπορεί να κάνει εξίσου εντύπωση, εφόσον η πρωταγωνίστρια το διαχειρίζεται με χιούμορ και ειλικρίνεια.