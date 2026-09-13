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Ο ίδιος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι η σχετική απόφαση του κόμματος είναι ομόφωνη και αμετάκλητη.

Ανδρουλάκης έθεσε ως επίσημο στόχο του ΠΑΣΟΚ την κατάληψη της πρώτης θέσης στις επόμενες εκλογές για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το προτεινόμενο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος είναι πλήρως τεκμηριωμένο, κοστολογημένο και επικεντρώνεται στην κοινωνική δικαιοσύνη.

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Με τη συνέντευξη Τύπου ολοκληρώνεται η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην 90ή Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Παρακολουθείστε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου:

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–«Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει»

«Όταν υπάρχουν ευθύνες διερευνώνται. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2022. Ξεκίνησα έναν δικαστικό αγώνα. Μετά από δυο νίκες περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΣτΕ. Γίνεται αυτό σε άλλη χώρα; Έχει γίνει ποτέ. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι είχαν την ιδέα να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ να πάρουν ένα μάθημα. Η Δημοκρατία δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Κι άλλα πρόσωπα πρέπει να ακολουθήσουν τον δικό μου δρόμο. Δεν μπορείς να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους. Θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μου» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ερώτημα για τις υποκλοπές.

–«Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο δεν το έχω»

«Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδύομαι τον φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Δεν πήρα καμία κρατική θέση, όταν πολιτεύτηκα το έκανα στο προσκήνιο, δεν είχα κανέναν πίσω μου. Εκλέχθηκα 2 φορές ευρωβουλευτής και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Διεκδίκησα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και ό,τι είπα το έκανα πράξη. Αν έχω ένα πλεονέκτημα είναι η διαδρομή μου και η αξιοπιστία μου. Ζητώ την ψήφο τους για να κάνω πράξη το όραμά μου για μια χώρα που δίνει χώρο στη μεσαία τάξη, ένα κοινωνικό κράτος και ισχυρούς θεσμούς. Η πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το αν έχει επικοινωνιακό χάρισμα.

–«Ωραία τα “δίδυμα φεγγάρια”, η πραγματικότητα όμως είναι η μνήμη»

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους προνομιούχους και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Η ΝΔ καταλαβαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει κόσμο. Η ΕΛΑΣ μπορεί να πάρει κόσμο από την κεντροαριστερά. Η Δημοκρατική Παράταξη ήταν κόμμα του προοδευτικού κόσμου, αυτό δεν θέλει να επαναληφθεί. Υπάρχει η πολεμική αυτή απέναντι στην παράταξή μας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ενώσει τον προοδευτικό κόσμο και ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Η πολιτική αλλαγή του ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε ερώτηση για την κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΕΛ.Α.Σ.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσθεσε πως«για τα τραγούδια, ωραία τα “δίδυμα φεγγάρια”, η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Καλώ τους πολίτες να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος κάνει αυτά που λέει και ποιος όχι. Να τιμήσει την αξιοπιστία μας. Δεν εργαλειοποίησα τους φόβους και τα προβλήματα του κόσμου. Δεν ήρθα να πω “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη” και να κάνω πλειστηριασμούς χωρίς κανόνες διαφάνειας. Ο κ. Τσίπρας το έκανε. Δεν μείωσα τον φόρο στα μερίσματα. Η Τρόικα τους είπε; Δεν είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει και να κάνω αυτά που έκανε η ΝΔ. Διεκδικούν τρίτη ευκαιρία για να κάνουν αυτά που έκαναν;»

–«Φαίνεται πώς στηρίζεται ένας πολιτικός από τα ΜΜΕ»

«Η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι νέα. Φαίνονται καθημερινά, φαίνεται πώς στηρίζεται ένας πολιτικός από τα ΜΜΕ. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Το θέτω όχι ως κομματικό σύνθημα, αλλά ως καθήκον. Αυτά που λέω εμπεριέχουν συγκρούσεις με τα συμφέροντα. Πώς θα συγκρουστώ με τις τράπεζες; Εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι λέμε γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Τα ολιγοπώλια βγάζουν εκατομμύρια, οι τράπεζες, η ενέργεια, το real estate. Κάποιους εξυπηρετείς. Η δημόσια Υγεία έχει προβλήματα και καρτελοποιείται η ιδιωτική Υγεία. Τα funds παίζουν παιχνίδια, κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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–«Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ η ίδρυση ενός κόμματος Σαμαρά, αφορά τη ΝΔ»

«Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ η ίδρυση ενός κόμματος Σαμαρά, αφορά τη ΝΔ» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε ερώτημα για την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την περίπτωση συνεργασίας με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της ΝΔ.

–«Το “Μητσοτάκης ή Ερντογάν” είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας και της αλαζονείας»

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«Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει, το ποια θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Αν μας εμπιστευτούν οι πολίτες θα υπάρχει κυβέρνηση. Το «Μητσοτάκης ή χάος» είναι ένας εκβιασμός, αλλά το «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας και της αλαζονείας. Μαθήματα για εξωτερικά μας θέματα δεν δεχόμαστε» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ελληνοτουρκικά και τις πρόσφατες δηλώσεις στελεχών της ΝΔ. «Όλες οι μεγάλες επιτυχίες έχουν τη σφραγίδες του ΠΑΣΟΚ. Η άποψή μου είναι νέα αρχιτεκτονική στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να υπάρξει ένας μηχανισμός που να βάζει ένα πλαίσιο»πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

–«Πάρθηκε ομόφωνη απάντηση, αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει»

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη με όργανα και συνέδρια. Δεν είναι μια συσπείρωση εξουσίας. Έχει ιστορία και διαδρομή. Το ανώτατο όργανο είναι το Συνέδριο. Πάρθηκε ομόφωνη απόφαση. Δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη ΝΔ. Γι’ αυτό τρίτη θητεία σε ένα κόμμα που δεν δείχνει σεβασμό και που ενισχύει την ολιγαρχία δεν πρέπει να υπάρξει. Το ΠΑΣΟΚ μόνο με ένα τρόπο μπορεί να το αντιμετωπίσει. Πολιτικά, διεκδικώντας τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Οι αποφάσεις μας δεν αλλάζουν. Είναι αξιακές και πολιτικές» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε ερώτημα για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

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–«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση»

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«Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και τον στόχο του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική αναμέτρηση. «Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ηττηθεί η ΝΔ» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως «δεν δίνουμε αγώνα για την εξουσία, αλλά για την πολιτική αλλαγή και αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Δεν λέμε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις».

–«Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα»

«Παρουσιάσαμε μέτρα κοινωνικής εμπιστοσύνης, που αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα μέρος των εισοδημάτων τους. Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε ερώτηση για την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. «Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα πρόγραμμα για δίκαιη κατανομή της όλης ανάπτυξης» πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τα μέτρα που πρότεινε για 13η σύνταξη, 13ο μισθό και ΕΚΑΣ, ενώ για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά είπε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που αποφασίζεται σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη αύξηση της ακρίβειας.

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