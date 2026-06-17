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Με βασικό στόχο τη στήριξη των εισοδημάτων, τη μείωση των φορολογικών βαρών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η κυβέρνηση καταρτίζει το πακέτο μέτρων που αναμένεται να παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων, το οποίο θα απευθύνεται σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ευάλωτα νοικοκυριά. Το τελικό εύρος των μέτρων θα εξαρτηθεί από την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, τα έσοδα από την ανάπτυξη και την απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.

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Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τις αντοχές του προϋπολογισμού, ωστόσο το στίγμα: Λιγότεροι άμεσοι φόροι, στοχευμένη στήριξη των πιο αδύναμων και παρεμβάσεις που θα ενισχύουν την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα.

Έξτρα στήριξη για τους συνταξιούχους

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους συνταξιούχους, καθώς στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει η εκτίμηση ότι οι αυξήσεις των τελευταίων ετών δεν έχουν καλύψει πλήρως τις απώλειες από την ακρίβεια, ιδίως για όσους είχαν προσωπική διαφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται τρία βασικά σενάρια:

Το πρώτο αφορά τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού προστασίας των συντάξεων από τον πληθωρισμό βασικών αγαθών. Πρόκειται για ένα μοντέλο που θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τον γενικό πληθωρισμό, αλλά και το πραγματικό κόστος ζωής των ηλικιωμένων, οι οποίοι δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια και ενοίκιο.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει πέσει στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο πρόσθετης αύξησης στις συντάξεις, πέραν της τακτικής ετήσιας αναπροσαρμογής, ώστε να καλυφθεί μέρος της διαφοράς που έχει δημιουργήσει η ακρίβεια.

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Το δεύτερο σενάριο προβλέπει νέα ενίσχυση του μόνιμου επιδόματος προς τους συνταξιούχους. Το ποσό που έχει ήδη αυξηθεί στα 300 ευρώ θα μπορούσε, σύμφωνα με ορισμένες εισηγήσεις, να ενισχυθεί περαιτέρω, φτάνοντας ακόμη και τα 400 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Το τρίτο σενάριο αφορά την αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Σήμερα η εισφορά επιβάλλεται σε κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και σε επικουρικές άνω των 300 ευρώ. Μία από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι η κράτηση να μην υπολογίζεται στο σύνολο της σύνταξης, αλλά μόνο στο υπερβάλλον ποσό. Παράλληλα, για τις επικουρικές συντάξεις εξετάζεται ακόμη και η κατάργηση της σχετικής επιβάρυνσης.



Μειώσεις φόρων και στήριξη ευάλωτων

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Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο αφορά τη φορολογία. Η κυβέρνηση θέλει να εμφανιστεί στη ΔΕΘ με ένα πακέτο που θα δίνει απτό σήμα μείωσης των άμεσων φόρων, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις που εξετάζονται αφορούν κυρίως φυσικά πρόσωπα, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες, με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έχει ήδη δώσει το πολιτικό περίγραμμα, σημειώνοντας ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα οριστικοποιηθεί τον Αύγουστο και θα στοχεύει κυρίως στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων.

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Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η μείωση φόρων είναι το πιο άμεσο εργαλείο για να φανεί διαφορά στην τσέπη των πολιτών, ειδικά σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά.

Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Στο πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να περιληφθεί και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει τις εισφορές τα προηγούμενα χρόνια και πλέον εξετάζει νέα παρέμβαση, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και τη μία ποσοστιαία μονάδα.

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Το βασικό σενάριο προβλέπει μείωση εργοδοτικών εισφορών, ώστε να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Το σκεπτικό είναι ότι η ελάφρυνση αυτή μπορεί να δώσει περιθώριο στις επιχειρήσεις να αυξήσουν περισσότερο τους μισθούς των εργαζομένων.

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Υπάρχει, πάντως, και δεύτερο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η μείωση θα μοιραστεί μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, ώστε να υπάρξει άμεσο όφελος και στις καθαρές αποδοχές.

Η παρέμβαση αυτή συνδέεται άμεσα με τον στόχο της κυβέρνησης για αύξηση των μισθών και ενίσχυση της απασχόλησης. Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι η αύξηση της απασχόλησης και των αμοιβών μπορεί να αντισταθμίσει μέρος της απώλειας εσόδων από τη μείωση των εισφορών.

Κατώτατος μισθός πάνω από τα 950 ευρώ

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Κεντρική θέση στο κυβερνητικό αφήγημα έχει και η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο πρωθυπουργός έχει ήδη προαναγγείλει ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που βρίσκονται στο τραπέζι, ένα ρεαλιστικό σενάριο προβλέπει διαμόρφωσή του κοντά στα 970 ευρώ.

Η αύξηση αυτή δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Επηρεάζει συνολικά την αγορά εργασίας, καθώς συμπαρασύρει αμοιβές, επιδόματα και μισθολογικά κλιμάκια. Στον δημόσιο τομέα, μάλιστα, η αύξηση του κατώτατου μισθού συνδέεται με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των αποδοχών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αύξηση των μισθών αποτελεί βασικό πολιτικό στόχο για την επόμενη περίοδο, καθώς η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι η ανάπτυξη μεταφράζεται σταδιακά και σε βελτίωση των εισοδημάτων.

Παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Σημαντικό τμήμα του πακέτου αναμένεται να αφορά και την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις, μείωση της προκαταβολής φόρου, καθώς και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σχέδιο για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Για το φορολογικό έτος 2026 εξετάζονται διορθωτικές αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα, με στόχο να περιοριστούν στρεβλώσεις και αδικίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει σχεδιασμός για πλήρη κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων από το φορολογικό έτος 2027, εφόσον αποδώσουν τα μέτρα ψηφιοποίησης και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Η κυβέρνηση στηρίζει μεγάλο μέρος του σχεδιασμού της στην επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, στην πλατφόρμα myData, στα ψηφιακά δελτία αποστολής και στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η εκτίμηση είναι ότι όσο ενισχύεται η δυνατότητα της φορολογικής διοίκησης να εντοπίζει πραγματικά εισοδήματα, τόσο λιγότερο αναγκαία θα είναι η τεκμαρτή φορολόγηση.

Το δημοσιονομικό όριο

Παρά τις εισηγήσεις για γενναίες παρεμβάσεις, στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας γνωρίζουν ότι το τελικό πακέτο θα πρέπει να είναι απολύτως κοστολογημένο.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες, οι δεσμεύσεις έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών και η ανάγκη διατήρησης της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας περιορίζουν τα περιθώρια για ανεξέλεγκτες παροχές.

Για τον λόγο αυτό, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι οι τελικές ανακοινώσεις θα κινηθούν στη λογική των στοχευμένων παρεμβάσεων και όχι των οριζόντιων παροχών. Η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει ένα πακέτο που θα είναι πολιτικά ορατό, αλλά δημοσιονομικά ασφαλές.

Η στόχευση

Η ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ανακτήσει πρωτοβουλία στο πεδίο της οικονομίας και της καθημερινότητας.

Η ακρίβεια, οι φόροι, οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν τα βασικά θέματα που απασχολούν τα νοικοκυριά. Γι’ αυτό και το πακέτο της Θεσσαλονίκης δεν θα είναι απλώς ένα σύνολο οικονομικών μέτρων, αλλά και μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα κοινωνικής ανταπόδοσης.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι αν οι παρεμβάσεις αυτές θα γίνουν πραγματικά αισθητές στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι φοροελαφρύνσεις, οι αυξήσεις στις συντάξεις και στους μισθούς, καθώς και η μείωση των εισφορών, θα κριθούν τελικά όχι μόνο από το ύψος τους, αλλά από το αν μπορούν να αντισταθμίσουν την πίεση που εξακολουθεί να προκαλεί η ακρίβεια.

Σε κάθε περίπτωση, το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να αποτελέσει το βασικό οικονομικό και πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στο καλοκαίρι, με βάση τα νεότερα δημοσιονομικά δεδομένα, όμως το πλαίσιο έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται ως εξής: Λιγότεροι φόροι, χαμηλότερες εισφορές, υψηλότεροι μισθοί, πρόσθετη στήριξη στους συνταξιούχους και σταδιακή αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών…