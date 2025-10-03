Ας μη μείνουμε στα δεδομένα. Ας επιχειρήσουμε να δοκιμάσουμε μερικές από τις πιο απίθανες χρήσεις του αλατιού που παρουσιάζονται πιο κάτω. Μπορεί να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας καταπλήξει και μάλιστα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Τι μπορούμε να κάνουμε με το αλάτι, λοιπόν, εκτός από το να το ρίξουμε στο φαγητό – κάτι για το οποίο, μάλιστα, έχει ενοχοποιηθεί αρκετά. Εχουμε και λέμε:

1 – Λαμπερά πιάτα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αλάτι ως ήπιο καθαριστικό για να τρίψουμε και να καθαρίσουμε τους επίμονους λεκέδες των πιάτων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να φύγουν λεκέδες από καφέ ή τσάι, αποτυπώματα κραγιόν σε ποτήρια ή θολά κρύσταλλα. Συγκεκριμένα, μπορούμε να τρίψουμε λίγο αλάτι σε ένα νωπό πανί ή να φτιάξουμε μια πάστα από αλάτι και λίγο νερό και να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά για μας. Για ιδιαίτερα επίμονους λεκέδες και θολές επιφάνειες (π.χ. θολό κρυστάλλινο βάζο), μπορούμε να το αφήσουμε να μουλιάσει σε χλιαρό νερό με 1/4 φλιτζανιού αλάτι και να τις τρίψουμε. Προσοχή όμως να μην τρίψουμε ευαίσθητες επιφάνειες, γιατί το αλάτι μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές.

2 – Απολέπιση δέρματος

Η ζάχαρη δεν αποτελεί το μόνο φυσικό υλικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για απολέπιση. Συνδυάζουμε ίσες ποσότητες αλεσμένου λεπτά θαλασσινού αλατιού με ένα έλαιο βάσης (το ελαιόλαδο είναι ιδανικό) για να φτιάξουμε μια πάστα και προσθέτουμε μερικές σταγόνες αιθέριων ελαίων ή αλεσμένα βότανα για υπέροχο άρωμα.

Εξτρα συμβουλή! Προτιμάμε το ψιλό αλάτι, καθώς το χοντρό μπορεί να είναι υπερβολικά απολεπιστικό και να ερεθίσει το δέρμα. Και προσέχουμε αν έχουμε κοψίματα ή ανοιχτές πληγές, γιατί το τρίψιμο αλατιού σε πληγή μπορεί να προκαλέσει πόνο και ερεθισμό.

3 – Ανακούφιση για τον πονόλαιμο

Μπορούμε να κάνουμε γαργάρες με λίγο ζεστό αλατόνερογια να ανακουφίσουμε τον ερεθισμένο λαιμό — το αλάτι έχει κάποιες αντιβακτηριακές, ακόμα και αντιϊκές ιδιότητες που μπορεί να βοηθήσουν στην αιτία του πόνου. Μελέτες δείχνουν ότι οι πλύσεις με αλατόνερο μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων των αναπνευστικών ασθενειών.

4 – Καθάρισμα ξύλινων επιφανειών κοπής

Δεν θέλουμε βρώμικες ξύλινες επιφάνειες κοπής. Τρίβουμε τις ξύλινες επιφάνειες με λεμόνι και λίγο χοντρό αλάτι για να αφαιρέσουμε λεκέδες και να απολυμάνουμε το σκεύος.

5 – Δροσιστική πινελιά στα ποτά

Πώς μπορούμε να δροσίσουμε γρήγορα και εύκολα τα ποτά μας; Ρίχνουμε μια γενναιόδωρη χούφτα αλάτι σε παγωμένο νερό για να δημιουργήσουμε ένα υπερδροσερό «μπάνιο» που θα βοηθήσει να κρυώσουν τα ζεστά ποτά μέσα σε λίγα λεπτά.

(Η επιστήμη πίσω από αυτό είναι ίδια με τη χρήση αλατιού για να αφαιρέσουμε τον πάγο απο τα πεζοδρόμια: Το αλάτι μειώνει το σημείο πήξης του νερού, δημιουργώντας ένα υπερδροσερό υγρό που κρυώνει τα ποτά μέσα σε λίγα λεπτά.)

6 – Λεκέδες απο νέα ρούχα σε άλλα ρούχα

Είτε είναι ένα νέο τζιν είτε ένα φωτεινό κόκκινο πουκάμισο, όλοι έχουμε κάποιο ρούχο που μόλις πλυθεί λεκιάζει τα υπόλοιπα με το χρώμα του. Αντί να το πλύνουμε μόνο του πολλές φορές πριν το φορέσουμε (ή να το πλύνουμε με άλλα ρούχα), το μουλιάζουμε σε νερό με μισό φλιτζάνι αλάτι ανά λίτρο νερού για λίγες ώρες για να «σταθεροποιήσουμε» το χρώμα πριν το πλύνουμε κανονικά.

FunFact! Το ίδιο αλατόνερο μπορεί να αναζωογονήσει το χρώμα ενός ρούχου που έχει ξεθωριάσει.

7 – Απώθηση εντόμων και μικρών παρασίτων

Πριν αιώνες, το αλάτι χρησιμοποιούνταν για να κρατήσει μακριά τα κακά πνεύματα — ή ως λιγότερο έντονο απωθητικό για βαμπίρ σε σχέση με το σκόρδο. Σήμερα, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την αφυδατική ικανότητα του αλατιού για να δημιουργήσουμε «φράγμα» κατά παρασίτων όπως τα μυρμήγκια.

8 – Λεκέδες Κρασιού

Καλύπτουμε την περιοχή με αρκετό αλάτι και ρίχνουμε βραστό νερό από πάνω (με προσοχή να μην καούμε!).

9 – Σβήσιμο μικρής φωτιάς στην κουζίνα

Μπορεί να μας έρθει η ιδέα να ρίξουμε νερό αν μια φωτιά ξεσπάσει στη κουζίνα, αλλά αυτό είναι η χειρότερη επιλογή, γιατί μπορεί να εξαπλωθεί η φωτιά και το λάδι. Αντί γι’ αυτό, ρίχνουμε αρκετό αλάτι για να σβήσουμε μια μικρή φωτιά που μπορεί να δημιουργηθεί απο τα λάδια και τα λίπη.

ΠΗΓΗ: realsimple.com

