Το αλάτι είναι μαγικό: μπορεί να μειώσει την πικράδα, να αυξήσει τη γλυκύτητα και να ενισχύσει τη συνολική γεύση. Αλλά το 90 τοις εκατό των ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες τρώνε πάρα πολύ από αυτό. Οι διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ συνιστούν οι ενήλικες να μην καταναλώνουν περισσότερα από 2.300 χιλιοστόγραμμα νατρίου κάθε μέρα, αλλά ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει 3.400 χιλιοστόγραμμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικών επεισοδίων, νεφρικών προβλημάτων και θανάτου.

Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να επανεκπαιδεύσουμε τον ουρανίσκο μας ώστε να επιθυμούμε λιγότερο αλάτι, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Έτσι, ζητήσαμε από ειδικούς τις καλύτερες συμβουλές και κόλπα τους.

Ας εμβαθύνουμε τη γεύση με λιγότερο αλάτι

Σε γενικές γραμμές, η γεύση ακολουθεί δύο «διαδρομές» αντίληψης γεύσης: Μία για το ξινό και το αλμυρό και μία για το γλυκό, το πικρό και το umami. Έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσεουμε χυμό λεμονιού, μηλόξυδο και άλλα ξινά συστατικά για να κάνουμε το φαγητό να έχει πιο αλμυρή γεύση, δηλώνει η δρ Γιανίνα Πεπίνο, καθηγήτρια διατροφής στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις Urbana-Champaign.

Ας δοκιμάσουμε να ψήσουμε το κρέας, να ψήσουμε τα λαχανικά και να ξεροψήσουμε τους ξηρούς καρπούς για να δημιουργήσουμε βαθιές, αλμυρές γεύσεις χωρίς επιπλέον νάτριο.

Επίσης, μπορούμε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το αλάτι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και να προσθέσουμε ένα μικρό κομμάτι ακριβώς πριν δαγκώσουμε μια μπουκιά. «Η γεύση που λαμβάνουμε είναι όταν κάτι “πρωτοχτυπάει” στη γλώσσα μας», δηλώνει ο δρ Μπρους Νιλ, εκτελεστικός διευθυντής του George Institute for Global Health, στην Αυστραλία. Έτσι, η πιο οικονομική συμβουλή για να αλατίσουμε το φαγητό είναι στην επιφάνειά του.

Ας πειραματιστούμε με βότανα και μπαχαρικά

Ας δοκιμάσουμε να καρυκεύσουμε το φαγητό μας με σκόνη μανιταριών, διατροφική μαγιά και MSG, καθώς είναι γεμάτα umami – το οποίο χαρακτηρίζεται από μια αλμυρή, κρεατώδη γεύση – και προσθέτουν βάθος και «σώμα» στο πιάτο, δηλώνει η δρ Πεπίνο. (Το MSG, σημειωτέον, έχει μόνο το ένα τρίτο της ποσότητας νατρίου σε σχέση με το επιτραπέζιο αλάτι). Μπορούμε επίσης να δοκιμάσουμε να ενσωματώσουμε στα γεύματά μας περισσότερα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, προϊόντα ντομάτας και παλαιωμένα τυριά για να αντικαταστήσουμε λίγο αλάτι με μια ώθηση umami.

Τα βότανα και τα μπαχαρικά εμπλέκουν επίσης την αίσθηση της όσφρησης και αυξάνουν τη γεύση χωρίς αλάτι, δηλώνει η Ντανιέλ Ριντ, επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Χημικών Αισθήσεων Monell. Έτσι, ας γεμίσουμε μια αλατιέρα με τα αγαπημένα μας – ή τουλάχιστον ας αναμείξουμε μερικά με το αλάτι μας – έτσι ώστε κάθε πασπάλισμα να μειώνει την πρόσληψη νατρίου χωρίς να θυσιάζει τη γεύση.

Για μερικές εύκολες επιλογές, ας δοκιμάσουμε κύμινο για ζεστή γεύση ξηρών καρπών, καπνιστή πάπρικα για ψημένο, γήινο βάθος και βασιλικό για γλυκιά, πιπεράτη γεύση. Και την επόμενη φορά που θα πάμε στο μανάβικο, ας κάνουμε μια βόλτα στο διάδρομο με τα καρυκεύματα κι ας αγοράσουμε μερικά βότανα και μπαχαρικά που δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ.

Προσοχή στις βόμβες νατρίου

Ενώ μπορούμε να μειώσουμε το επιτραπέζιο αλάτι όταν μαγειρεύουμε, περίπου το 70 τοις εκατό του νατρίου που καταναλώνουμε προέρχεται από συσκευασμένα, έτοιμα τρόφιμα ή τρόφιμα εστιατορίων.

Τα κατεψυγμένα γεύματα, οι σούπες, τα αλλαντικά και άλλα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα είναι μερικές από τις προφανείς «βόμβες νατρίου», δηλώνει η δρ Πεπίνο. Αλλά τα αμυλούχα- το ψωμί, τα ψωμάκια, και τα κουλούρια – οδηγούν περισσότερο από κάθε τι άλλο στην κατανάλωση νατρίου, όχι απαραίτητα επειδή κάθε μερίδα είναι τόσο αλμυρή, αλλά επειδή οι Αμερικανοί τρώνε τόσο πολύ.

Για ορισμένες οικογένειες, τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα είναι πολύ βολικά, προσιτά ή νόστιμα. Αλλά μπορούμε ακόμα να εξουδετερώσουμε αυτές τις βόμβες νατρίου συγκρίνοντας τις διατροφικές ετικέτες και επιλέγοντας ένα προϊόν με το λιγότερο νάτριο ανά μερίδα – για παράδειγμα, επιλέγοντας σάλτσα σόγιας με χαμηλό νάτριο ή ζωμό κοτόπουλου.

Μπορούμε επίσης να ξεπλύνουμε τα κονσερβοποιημένα λαχανικά ή τα φασόλια για να αφαιρέσουμε τα υπολείμματα αλατιού, δηλώνε η δρ Στέισι Ρόσεν, πρόεδρος της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, και να κάνουμε πράγματα, όπως να αναμειγνύουμε κανονική σούπα με σούπα με λίγο αλάτι.

Επίσης, ας σκεφτούμε να τρώμε λιγότερο έξω ή τουλάχιστον να παραγγέλνεουμε πιο έξυπνα. Για παράδειγμα, πολλά καρυκεύματα – όπως η κέτσαπ, η σάλτσα και η σάλτσα τεριγιάκι – είναι αρκετά αλμυρά, οπότε ας τα παραγγέλνουμε στο πλάι.

Όλες οι μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων πρέπει να παρέχουν διατροφικά στοιχεία κατόπιν αιτήματος, οπότε ας τα χρησιμοποιήσουμε για να «κατευθύνουμε» την παραγγελία μας.

«Ο,τιδήποτε μειώνει την ημερήσια πρόσληψη αλατιού μετράει», λέει η δρ Ρόσεν. «Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τέλεια».

nytimes.com

