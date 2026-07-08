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Στη σύλληψη ενός 37χρονου Γερμανού τουρίστα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Ρόδο, μετά από καταγγελία για εκτεταμένες φθορές σε δωμάτιο ξενοδοχειακής μονάδας σε τουριστική περιοχή του νησιού.

Σύμφωνα με την καταγγελία της επιχείρησης, το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν στο δωμάτιο όπου διέμενε ο 37χρονος ανέρχεται περίπου στα 9.190 ευρώ.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Ιουλίου 2026, όταν ο τουρίστας βρισκόταν στο μπαρ του ξενοδοχείου. Όπως αναφέρεται, μετά από κατανάλωση αλκοόλ άρχισε να επιδεικνύει προβληματική συμπεριφορά και να προκαλεί αναστάτωση στους υπόλοιπους πελάτες που βρίσκονταν στον χώρο.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου παρενέβη προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω ένταση και τον οδήγησε στο δωμάτιό του.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 37χρονος προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο εσωτερικό του δωματίου, καταστρέφοντας έπιπλα και αντικείμενα.

Εργαζόμενος της ξενοδοχειακής μονάδας υπέβαλε την ίδια νύχτα μήνυση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας.

Πηγή: dikastiko.gr