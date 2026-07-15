Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επαφή με τσιμπούρια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ενέχει κινδύνους για τη μετάδοση νοσημάτων, όπως η νόσος του Lyme και το σύνδρομο άλφα-gal.

Τα τσιμπούρια αναζητούν υγρασία και σκιά σε ψηλά χόρτα, πυκνή βλάστηση, πεσμένα φύλλα και σημεία όπου συχνάζουν μικρά τρωκτικά.

Τα κατοικίδια ζώα μπορούν εύκολα να μεταφέρουν τα παράσιτα αυτά στο εσωτερικό του σπιτιού, καθιστώντας απαραίτητο τον τακτικό έλεγχο του τριχώματός τους.

Η διατήρηση του κήπου καθαρού από ψηλά χόρτα και οργανικά υπολείμματα περιορίζει σημαντικά τις κατάλληλες συνθήκες επιβίωσης για τα τσιμπούρια.

Η χρήση προστατευτικών ρούχων, εντομοαπωθητικών και ο σχολαστικός έλεγχος του σώματος μετά από κάθε υπαίθρια δραστηριότητα προστατεύουν αποτελεσματικά από τυχόν τσιμπήματα.

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Το καλοκαίρι περνάμε περισσότερο χρόνο σε κήπους, αυλές και εξοχικούς χώρους. Μαζί όμως με τα μπάρμπεκιου, τις στιγμές χαλάρωσης και το παιχνίδι με τα κατοικίδιά μας, αυξάνεται και η πιθανότητα να έρθουμε σε επαφή με τα τσιμπούρια.

Τα περισσότερα τσιμπήματα δεν οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, ορισμένα είδη μπορούν να μεταδώσουν νοσήματα, όπως η νόσος του Lyme, ή να προκαλέσουν το σύνδρομο άλφα-gal, μια σπάνια αλλεργική αντίδραση στο κόκκινο κρέας. Γι’ αυτό, γνωρίζοντας τα σημεία όπου συνηθίζουν να κρύβονται, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο.



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1. Ψηλά και ακούρευτα χόρτα

Τα ψηλά χόρτα αποτελούν ένα από τα αγαπημένα καταφύγια των τσιμπουριών. Εκεί βρίσκουν σκιά και υγρασία, συνθήκες απαραίτητες για την επιβίωσή τους, καθώς αφυδατώνονται εύκολα όταν εκτίθενται στον ήλιο.

Όπως επισημαίνει το Real Simple το ύψος της βλάστησης τούς επιτρέπει να προσκολληθούν εύκολα στα πόδια ανθρώπων και ζώων που περνούν από δίπλα. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να κουρεύουμε τακτικά το γκαζόν και να φοράμε κλειστά παπούτσια και μακριά παντελόνια όταν κινούμαστε σε περιοχές με πυκνή βλάστηση.

2. Σημεία όπου κυκλοφορούν ποντίκια και άλλα μικρά τρωκτικά

Αν στην αυλή μας υπάρχουν συχνά ποντίκια, σκίουροι ή άλλα μικρά θηλαστικά, είναι πιθανό να υπάρχουν και περισσότερα τσιμπούρια.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα μικρά τρωκτικά αποτελούν βασικούς ξενιστές για τις προνύμφες και τις νύμφες πολλών ειδών τσιμπουριών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και εξάπλωση του πληθυσμού τους. Ειδικά το λευκοπόδαρο ποντίκι στη Βόρεια Αμερική θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους φορείς του βακτηρίου που προκαλεί τη νόσο του Lyme.

3. Τα αγαπημένα σημεία των κατοικιδίων μας

Οι σκύλοι και οι γάτες μπορούν να μεταφέρουν τσιμπούρια μέσα στο σπίτι χωρίς καν να το αντιληφθούμε.

Τα τσιμπούρια δεν πηδούν ούτε πετούν από τα δέντρα. Αντίθετα, σκαρφαλώνουν πάνω στη χαμηλή βλάστηση και περιμένουν με τα μπροστινά τους πόδια τεντωμένα μέχρι να περάσει ένας πιθανός ξενιστής. Έτσι προσκολλώνται εύκολα στο τρίχωμα των κατοικιδίων ή στα ρούχα μας.

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Το American Veterinary Medical Association (AVMA) συνιστά να χρησιμοποιούμε εγκεκριμένα αντιπαρασιτικά προϊόντα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δραστηριότητας των τσιμπουριών και να ελέγχουμε προσεκτικά το τρίχωμα μετά από κάθε βόλτα.



4. Σκιερά και δροσερά σημεία του κήπου

Τα σημεία που διατηρούν υγρασία, όπως κάτω από πυκνούς θάμνους, κοντά σε φράχτες ή κάτω από μεγάλα δέντρα, αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για τα τσιμπούρια.

Σύμφωνα με το University of Rhode Island TickEncounter Resource Center, τα περισσότερα είδη αποφεύγουν την άμεση έκθεση στον ήλιο, καθώς χάνουν γρήγορα την υγρασία τους. Για αυτόν τον λόγο συναντώνται συχνότερα σε δροσερά και σκιερά μικροπεριβάλλοντα.



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5. Παρτέρια, στρώσεις με φλοιό δέντρων και πυκνές φυτεύσεις

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα παρτέρια με οργανικό υλικό, όπως φλοιός δέντρων ή πεσμένα φύλλα, προσφέρουν επίσης ιδανικές συνθήκες για τα τσιμπούρια.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με την κηπουρική. Αντίθετα, αρκεί να φοράμε γάντια, μακριά ρούχα και εντομοαπωθητικό όταν εργαζόμαστε στον κήπο και να ελέγχουμε το σώμα μας μόλις επιστρέψουμε στο σπίτι. Το CDC μάλιστα συνιστά να κάνουμε έναν προσεκτικό έλεγχο μέσα σε δύο ώρες από την επιστροφή από υπαίθριους χώρους και, εφόσον είναι δυνατόν, να κάνουμε ντους, καθώς έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να εντοπίσουμε έγκαιρα κάποιο τσιμπούρι πριν προλάβει να προσκολληθεί.

Πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο

Όπως αναφέρει και το Real Simple εκτός από τη σωστή συντήρηση της αυλής, οι ειδικοί συνιστούν να κρατάμε το γκαζόν κουρεμένο, να απομακρύνουμε τα πεσμένα φύλλα και τα πυκνά χόρτα γύρω από το σπίτι, να χρησιμοποιούμε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά όταν κινούμαστε σε περιοχές με βλάστηση και να ελέγχουμε σχολαστικά τόσο το σώμα μας όσο και τα κατοικίδιά μας μετά από κάθε υπαίθρια δραστηριότητα. Η έγκαιρη αφαίρεση ενός τσιμπουριού μειώνει σημαντικά την πιθανότητα μετάδοσης πολλών νοσημάτων.

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Με πληροφορίες από Real Simple, American Veterinary Medical Association (AVMA), University of Rhode Island TickEncounter Resource Center, CDC