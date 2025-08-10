Πάρκο El Capricho, Κήπος Onion, ο Βοτανικός Κήπος στο Μιλάνο και μερικοί ακόμα «κρυφοί» παράδεισοι βρίσκονται στη κορυφαία δεκάδα του Guardian.

Βοτανικός Κήπος του Διομήδη, Αθήνα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, ο Εθνικός Κήπος στο κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός, αλλά η πόλη διαθέτει μεταξύ άλλων και έναν λιγότερο γνωστό κήπο, ο οποίος απέχει μόλις 20 λεπτά μακριά με λεωφορείο.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πράσινου χώρου παραμένει φυσικό τοπίο, αλλά το 11% (περίπου 20 εκτάρια) είναι καλλιεργημένο και περιλαμβάνει πάνω από 2.500 είδη φυτών.

Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν στο δενδροφυτώριο, με δέντρα από τις περισσότερες ηπείρους: την ενότητα καλλωπιστικών φυτών, με 15 παρτέρια και 25 λιμνούλες, την ενότητα ιστορικών φυτών, με είδη που αναφέρονται από τους αρχαίους Έλληνες και πολλές ακόμη – φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, φυτά οικονομικής σημασίας, θερμοκηπιακά, σπάνια φυτά. Στο σημείο βρίσκεται επίσης ένα μικρό καφέ.

Πάρκο El Capricho, Μαδρίτη

Βρίσκεται στα περίχωρα της Μαδρίτης και είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά πάρκα της πόλης. Χτίστηκε το 1784 από τον Δούκα και τη Δούκισσα της Οσούνα και επισκεπτόταν από καλλιτέχνες του 18ου αιώνα όπως ο Φρανθίσκο Γκόγια. Οι κήποι των 17 εκταρίων σχεδιάστηκαν από τον Ζαν Μπατίστ Μυλό, ο οποίος εργάστηκε και στους κήπους του Petit Trianon στο Παλάτι των Βερσαλλιών. Είναι χωρισμένοι σε τρία τμήματα: ιταλικό, γαλλικό και αγγλικό τοπίο. Το πάρκο διαθέτει επίσης μια μικρή λίμνη, έναν λαβύρινθο, μια μουσική εξέδρα και ένα αρχοντικό. Ένα συναρπαστικό χαρακτηριστικό είναι ένα υπόγειο καταφύγιο, χτισμένο το 1937 κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου – γίνονται δωρεάν ξεναγήσεις τα Σαββατοκύριακα.

Βοτανικός Κήπος Brera, Μιλάνο

Ο Βοτανικός Κήπος Brera στο Μιλάνο είναι κρυμμένος πίσω από τον νότιο τοίχο του Palazzo Brera στο κέντρο της πόλης. Οι μοναχοί Humiliati καλλιεργούσαν φυτά και διαλογίζονταν εκεί τον 14ο αιώνα και αργότερα οι Ιησουίτες. Το 1775, η αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία της Αυστρίας διέταξε να μετατραπεί σε βοτανικό κήπο, και από το 1935 διαχειρίζεται από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Ο κήπος των 5.000 τ.μ. διατηρεί ακόμα τη μορφή του: δύο οβάλ λιμνούλες, ένα δενδροφυτώριο με δύο αιωνόβια δέντρα Ginkgo biloba και άλλα εξωτικά είδη, και θεματικές παρτέρες (φαρμακευτικά φυτά, μεσογειακά, φυτά βαφής, υφασμάτων, χαρτιού).

Κήπος Onion, Λονδίνο

Εκτός από τα 8 βασιλικά πάρκα και τις τεράστιες εκτάσεις πρασίνου όπως το Hampstead Heath, το Λονδίνο διαθέτει πολυάριθμους κήπους. Ένας από αυτούς είναι ο μικροσκοπικός Κήπος Onion κοντά στον σταθμό Victoria και το πάρκο St James’s. Σύμφωνα με τον ξεναγό Jack Chesher, ήταν μια «παραμελημένη τσιμεντένια γωνιά» μέχρι τα τέλη του 2021, όταν άρχισε να μεταμορφώνεται στους «κρεμαστούς κήπους του Westminster». Το μικρό αυτό πάρκο διαθέτει πλέον πάνω από 200 είδη φυτών – συμπεριλαμβανομένων αρκετών κρεμμυδιών – και παρουσιάζει έργα τέχνης όπως ψηφιδωτά και γλυπτά. Υπάρχει καφέ και διοργανώνονται εκδηλώσεις όπως τραγούδι, εργαστήρια χειροτεχνίας και απαγγελίες ποίησης.

Κήπος Άννας Φρανκ, Παρίσι

Πρόκειται για ένα κήπο που εντοπίζεται στο τέλος ενός αδιεξόδου στο Marais. Ο κήπος ανήκε κάποτε στο Hôtel de Saint-Agnan. Το ξενοδοχείο είναι πλέον το Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας του Ιουδαϊσμού (mahJ), και ο κήπος, αφιερωμένος στην Άννα Φρανκ, είναι ανοιχτός στο κοινό. Το κεντρικό του κομμάτι χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, και περιλαμβάνει ένα μικρό οπωρώνα, λαχανόκηπο, πέργκολα και παιδική χαρά. Το πιο συγκινητικό στοιχείο είναι η καστανιά, φυτεμένη το 2007 από μόσχευμα του δέντρου που έβλεπε η Άννα από το παράθυρό της στο Άμστερνταμ και έγραφε γι’ αυτό στο ημερολόγιό της. Εκτός από το mahJ, το Κέντρο Πομπιντού είναι σε μικρή απόσταση με τα πόδια.

Κήπος Centralbadets, Στοκχόλμη

Ο συγκεκριμένο κήπος βρίσκεται στο κέντρο της Στοκχόλμης, δίπλα στον εμπορικό δρόμο Drottninggatan. Τον 18ο αιώνα ήταν ο κήπος του αγροκτήματος όπου ζούσε ο αρχιτέκτονας Carl Hårleman – δύο από τις αχλαδιές χρονολογούνται πιθανόν από τότε. Ένας άλλος αρχιτέκτονας, ο Willhelm Klemming, αγόρασε την ιδιοκτησία το 1901, ανακαίνισε τον κήπο και κατασκεύασε τα Centralbadets το 1904 – τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν ως οικονομικό ημερήσιο σπα. Ο καταπράσινος μικρός κήπος διαθέτει λίμνη με γλυπτό νερού, παρτέρια με λουλούδια, στριφογυριστά μονοπάτια και σκιερά μέρη για καθισιό. Υπάρχουν τρία εστιατόρια δίπλα του, όλα με τραπέζια στον εξωτερικό χώρο.

Ο Κήπος της Βασιλικής Βιβλιοθήκης, Κοπεγχάγη

Πρόκειται για έναν ήσυχο κήπο που είναι κρυμμένος ανάμεσα στο Παλάτι Christiansborg και τη Βασιλική Βιβλιοθήκη σε μια ιστορική περιοχή του κέντρου της Κοπεγχάγης. Ο κήπος κατασκευάστηκε το 1920 πάνω από το παλιό ναυτικό λιμάνι Tøjhushavnen. Υπάρχουν υπενθυμίσεις του ναυτικού παρελθόντος, όπως μια λίμνη στο κέντρο του κήπου με μια στήλη ύψους οκτώ μέτρων που πετάει πίδακα νερού κάθε ώρα ακριβώς, και ένας παλιός κρίκος πρόσδεσης στη μία άκρη. Υπάρχει επίσης άγαλμα του Δανού φιλοσόφου Søren Kierkegaard, του οποίου τα χειρόγραφα φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη και εκτίθενται περιστασιακά. Υπάρχουν παγκάκια κάτω από τα δέντρα για να διαβάσεις ήσυχα το δικό σου βιβλίο.

Károlyi-kert, Βουδαπέστη

Ο κήπος της Βουδαπέστης είναι κρυμμένος στο 5ο Διαμέρισμα, στο κέντρο της πόλης. Ο Károlyi-kert θεωρείται ο παλαιότερος κήπος της Βουδαπέστης και περιέχει τη γηραιότερη μουριά της Ουγγαρίας. Κάποτε ήταν ο ιδιωτικός κήπος του Παλατιού Károlyi και είναι δημόσιο πάρκο από το 1932 (μην αποθαρρύνεστε από τα επιβλητικά σιδερένια κάγκελα). Είναι ένα μείγμα στυλ: γεωμετρικά κεντρικά παρτέρια και σιντριβάνι, και αγγλικού τύπου μονοπάτια και φυτεύσεις. Υπάρχει παιδική χαρά και άγαλμα ενός αγαπημένου κατοίκου: του Károly, ενός βελγικού γιγάντιου κουνελιού. Το wine bar και εστιατόριο Csendes Társ βρίσκεται δίπλα στο πάρκο και έχει εξωτερικά τραπέζια ακριβώς έξω από την πύλη.

Κήπος Στέγης Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, Βαρσοβία

Ο κήπος βρίσκεται στην οροφή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας και είναι ένας από τους μεγαλύτερους κήπους στέγης στην Ευρώπη, με έκταση άνω του ενός εκταρίου (2,5 στρέμματα). Άνοιξε το 2002 και παραμένει ένας σχετικά άγνωστος τρόπος απόδρασης από τη φασαρία της περιοχής Powiśle. Μια απαλή κλίση οδηγεί στον κάτω κήπο, ο οποίος έχει λιμνούλα με πάπιες και μια σειρά από γλυπτά από γρανίτη. Ο άνω κήπος είναι χωρισμένος σε τέσσερις πολύχρωμες ενότητες: χρυσή, ασημένια, κόκκινη και πράσινη. Οι περιοχές συνδέονται με μονοπάτια, γέφυρες και πέργκολες, ενώ ένα καταρρακτώδες υδάτινο στοιχείο ενώνει τα δύο επίπεδα. Ο κήπος προσφέρει πανοραμική θέα στον ορίζοντα της Βαρσοβίας.

Κήπος Vrtba, Πράγα

Αν και βρίσκεται κοντά σε αξιοθέατα όπως η Γέφυρα του Καρόλου και η Πλατεία της Μικρής Πόλης, αυτός ο κήπος σε επίπεδα στον λόφο Petřín είναι δύσκολο να βρεθεί. Οι επισκέπτες που τον ανακαλύπτουν ανταμείβονται με μπαρόκ ομορφιά. Ο ιταλικού τύπου κήπος δημιουργήθηκε γύρω στο 1720 στον χώρο των πρώην αμπελώνων του Παλατιού Vrtbovský. Τρεις επίπεδες πλατφόρμες, συνδεδεμένες με σκάλες, είναι γεμάτες από φράξους, ίταμους και δεκάδες χιλιάδες λουλούδια και θάμνους. Οι κήποι είναι διακοσμημένοι με αγάλματα, βάζα και ζωγραφιές, και δύο φορές τον χρόνο διοργανώνεται εορταστικός φωτισμός. Από το περίπτερο στην κορυφή του κήπου υπάρχει θέα στο κάστρο, τον καθεδρικό ναό και την παλιά και νέα πόλη.

Πηγή: Guardian