Καθησυχαστικός σχετικά με πιθανές ελλείψεις καυσίμων στα αεροπλάνα στη διάρκεια του καλοκαιριού, εμφανίστηκε ο επικεφαλής του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Στέφαν Σούλτε, επεδίωξε να κατευνάσει τους φόβους των επιβατών, λόγω του πολέμου στο Ιράν, λέγοντας ότι η Ευρώπη έχει επαρκή καύσιμα αεριωθουμένων για την θερινή σεζόν των διακοπών.

Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει για πιθανές δυσκολίες στις προμήθειες καυσίμων αλλά ο Γερμανός επικεφαλής του αεροδρόμιου της Φρανκφούρτης δεν τις συμμερίζεται.

«Μην ανησυχείτε για την κράτησή σας»

«Θα έλεγα σαφώς σε κάθε επιβάτη: μην ανησυχείτε για την κράτησή σας αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο Σούλτε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Handelsblatt, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πιστεύει πως οι προμήθειες καυσίμου στην Ευρώπη θα παραμείνουν ασφαλείς καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Θεωρώ ότι τους επόμενους μήνες, θα έχουμε επαρκή καύσιμα αεριωθουμένων στην Ευρώπη –και κατ’ επέκτασιν – στη Γερμανία. Αν τα πράγματα πάνε καλά, αυτό θα ισχύει έως το τέλος του έτους», σημείωσε στις δηλώσεις του στην εφημερίδα.

Τι θα γίνει, σε περίπτωση που

«Και κατά την άποψή μου, οι ανησυχίες ότι θα αποκλειστεί (κάποιος) σε κάποιο μέρος είναι αβάσιμες. Χώρες όπως η Ινδία ή η Κίνα χειρίζονται την κατάσταση με μεγάλο επαγγελματισμό δημιουργώντας αποθέματα. Όποιο αεροπλάνο επιτραπεί να προσγειωθεί εκεί θα μπορεί επίσης να ξαναπετάξει για να φύγει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σούλτε.

Ακόμη όμως κι αν προκύψουν «κάποιες ελλείψεις» σε κάποια περιοχή του κόσμου, οι επιβάτες είτε θα κάνουν νέες κρατήσεις είτε θα τους επιστραφούν τα χρήματα, συνέχισε.

Οι ανησυχίες για έλλειψη στα καύσιμα των αεροπλάνων πηγάζουν από τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες σε καιρό ειρήνης πάνω από το 25% των καυσίμων αεριωθουμένων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ