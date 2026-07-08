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Στο στόχαστρο της Τροχαίας βρέθηκαν τέσσερις οδηγοί ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τους επιβάτες χρεώνοντας ποσά σημαντικά υψηλότερα από τα νόμιμα κόμιστρα. Οι έλεγχοι της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) οδήγησαν στη σύλληψή τους το πρωί της Δευτέρας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στις μεταφορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τρεις από τους συλληφθέντες, ηλικίας 32, 37 και 57 ετών, φέρονται να ζήτησαν και να εισέπραξαν 200 ευρώ για διαδρομή μετ’ επιστροφής από το λιμάνι του Λαυρίου προς την Ακρόπολη, όταν το προβλεπόμενο κόμιστρο ανερχόταν στα 150 ευρώ.

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Παράλληλα, ένας ακόμη οδηγός ταξί, ηλικίας 60 ετών, κατηγορείται ότι χρέωσε 12 ευρώ για μεταφορά επιβάτη από το κέντρο του Λαυρίου έως το λιμάνι, μια διαδρομή περίπου 1,5 χιλιομέτρου, ενώ η νόμιμη χρέωση ήταν μόλις 4 ευρώ.

Σε βάρος και των τεσσάρων σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου από το προβλεπόμενο, ενώ τους επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο την προστασία των επιβατών και την αντιμετώπιση πρακτικών παράνομων υπερχρεώσεων.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)