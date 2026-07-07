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Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους, μετά τα νέα στοιχεία που έλαβαν από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για τα δύο περιστατικά εμπρησμών με οπαδικό κίνητρο από τον Ιούλιο του 2025.

Τον περασμένο Φεβρουάριο οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει να ταυτοποιήσουν έναν από τους συνολικά δύο δράστες και τον είχαν οδηγήσει στη Δικαιοσύνη. Τότε είχαν κατασχέσει το κινητό τηλέφωνο του 20χρονου και το είχαν στείλει προς διερεύνηση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Εκεί τα εξειδικευμένα στελέχη κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στη συσκευή και να αντλήσουν στοιχεία, με τα οποία ενοχοποιείται ο 24χρονος. Διαβίβασαν τα νέα δεδομένα στις δικαστικές και εξέδωσαν το ένταλμα σύλληψης.

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Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· 40 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -34,7- γραμμαρίων,

· 2 πλαστικά μπουκάλια, χωρητικότητας -0,5- λίτρων, που πιθανόν περιείχαν βενζίνη,

· αναδιπλούμενος σουγιάς,

· 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

· φυσίγγιο διαμετρήματος 9 mm,

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· 2 κινητά τηλέφωνα,

· πλήθος αυτοκόλλητων οπαδικού περιεχομένου,

· ζευγάρι κοκάλινα γάντια,

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· κράνος,

· χρηματικό ποσό των 705 ευρώ,

· δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων.

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Ο 20χρονος φέρεται από τους αστυνομικούς να ήταν συνοδηγός στο δίκυκλο και μαζί με τον 24χρονο οδηγό τα ξημερώματα τής 8ης του περασμένου Ιουλίου να τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού Αρτέμιδος στη Δάφνη, επειδή σε εκείνη διαμένει οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας, από εκείνην που υποστηρίζουν οι δράστες. Αμέσως μετά με ένα δίκυκλο πήγαν στον Άγιο Δημήτριο και επί της οδού Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου τοποθέτησαν και πάλι γκαζάκια σε πολυκατοικία, όπου μένει δεύτερος οπαδός.