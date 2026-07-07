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Τουλάχιστον 370.000 ευρώ ήταν η λεία μελών σπείρας κακοποιών, την οποία εξάρθρωσαν τα στελέχη της Ασφάλειας Πειραιά, που προχώρησαν σε εννέα συλλήψεις.Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι έχοντας ως ορμητήριο οικισμό στην περιοχή του Άνω Κορυδαλλού, αφού εντόπιζαν τα κοσμηματοπωλεία-στόχους, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, είτε παραβιάζοντας ρολά ασφαλείας με τη χρήση λοστού, είτε θραύοντας υαλοπίνακες, αφαιρώντας χρυσά κοσμήματα.

Σημειώνεται ότι κατά την τέλεση των κλοπών οι δράστες λάμβαναν αυξημένα μέτρα προστασίας, φορώντας γάντια, κουκούλες και σκουρόχρωμα ενδύματα.

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Πηγή: ΕΛΑΣ

Στις περισσότερες περιπτώσεις πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων, αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών.

Στη συνέχεια, τα εγκατέλειπαν κοντά στο ορμητήριό τους και διέφευγαν με έτερα οχήματα.

Κατόπιν, παρέδιδαν τα κλοπιμαία σε συνεργό τους στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με τη διοχέτευση τους στην παράνομη αγορά και τη διανομή του παράνομου περιουσιακού οφέλους στα μέλη της συμμορίας, τα οποία αποκτώντας περιουσιακά στοιχεία με αυτά, προσέδιδαν νομιμοφανή χαρακτήρα στα «εισοδήματά» τους.

Πηγή: ΕΛΑΣ

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ,

πλήθος κοσμημάτων και

11 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 5 «επιχειρησιακά» οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων της συμμορίας.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών από κοσμηματοπωλεία και 7 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων από τις περιοχές του Κορυδαλλού, της Νίκαιας, του Μοσχάτου και από διάφορες περιοχές της Αττικής.