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Ο συλληφθείς και οι συνεργοί του παραβίαζαν τα ΑΤΜ χρησιμοποιώντας εκρηκτικούς μηχανισμούς και τροχούς κοπής, αποσπώντας λεία που ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Η εγκληματική οργάνωση λάμβανε αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης, αποφεύγοντας τη χρήση κινητών τηλεφώνων και καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους κατά τη δράση τους.

Οι δράστες επέλεγαν απομονωμένα ΑΤΜ στην επαρχία με περιορισμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ κατά τη διαφυγή τους δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν οπλισμό εναντίον αστυνομικών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν οχήματα, διαρρηκτικά εργαλεία και εξοπλισμός, ενώ οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά εννέα εκρήξεις και διάφορες κλοπές οχημάτων και εξαρτημάτων.

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Στην οδό Αριστοτέλους, στο Μενίδι, τα στελέχη του Τμήματος Ληστειών, με τη βοήθεια ειδικής ομάδας της ΔΑΟΕ, αιφνιδίασαν και ακινητοποίησαν τον αρχηγό της σπείρας των ΑΤΜ, που από τον Φεβρουάριο του 2025 είχε «χτυπήσει» τουλάχιστον εννέα μηχανήματα με λεία, που ξεπερνά τα 440.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ερευνητές του «Ληστειών» για μήνες αναζητούσαν και συνέλεγαν στοιχεία για τη δράση της συμμορίας, τα οποία υπέβαλαν στις δικαστικές αρχές και ο αρμόδιος ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σε βάρος του.

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Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος ήταν ο «εγκέφαλος» των κακοποιών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τροχούς κοπής και μικρής ισχύος εκρηκτικούς μηχανισμούς για να παραβιάζουν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και να αρπάζουν τις κασετίνες με τα χαρτονομίσματα.

Οι δράστες επέλεγαν ΑΤΜ στην επαρχία, συνήθως σε εξωτερικούς χώρους, καθώς τα σημεία αυτά διέθεταν συνήθως περιορισμένα μέτρα φυσικής ασφάλειας, μειωμένη ανθρώπινη παρουσία κατά τις νυχτερινές ώρες και αυξημένες δυνατότητες άμεσης διαφυγής μέσω του οδικού δικτύου. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν εφοδιαστεί με μεγαλύτερα χρηματικά ποσά από τις τράπεζες.

Οι δράστες απέφευγαν πλήρως την κατοχή και τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών τους, γνωρίζοντας ότι από αυτά ξεκινάει συνήθως η έρευνα των Αρχών και τα ηλεκτρονικά τους ίχνη θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους. Αντ’ αυτού, έφεραν μόνο μία απενεργοποιημένη συσκευή τηλεφωνίας και μία νέα – αχρησιμοποίητη κάρτα SIM μόνο για επικοινωνία έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση δηλαδή αποτυχίας της εγκληματικής τους ενέργειας, ατυχήματος ή επέμβασης των αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να ειδοποιηθεί άτομο που θα εξασφαλίσει την παροχή βοήθειας και την ασφαλή απομάκρυνσή τους από την περιοχή.

Είχαν φροντίσει να προμηθευτούν υλικά κάλυψης και απόκρυψης των χαρακτηριστικών των προσώπων τους αλλά και ολόκληρου του σώματός τους, κυρίως για να καθίσταται δυσχερής η αναγνώρισή τους αλλά και για να μην αφήνουν ίχνη (αποτυπώματα και βιολογικό υλικό) στους τόπους των εγκλημάτων. Είχαν, επίσης, μεριμνήσει να προμηθευτούν τεχνολογικό εξοπλισμό παραβίασης και κλοπής οχημάτων, εκρηκτικές ύλες, πυροκροτητές, φακούς κεφαλής, λοστούς, βαριοπούλες και φορητούς ηλεκτρικούς τροχούς κοπής μετάλλων, καθώς επίσης και αυτοσχέδιων μεταλλικών εργαλείων τύπου SLIDER, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την τοποθέτηση της εκρηκτικής ύλης στο εσωτερικό των Α.Τ.Μ..

Κατά τη διάπραξη των εκρήξεων, έφεραν οπλισμό, τον οποίο δεν δίσταζαν να επιδείξουν ή και να χρησιμοποιήσουν εναντίον οποιουδήποτε επιχειρούσε να αναχαιτίσει, παρεμποδίσει ή ακινητοποιήσει τη δράση τους. Η απειλή αυτή αφορούσε τόσο τις αστυνομικές δυνάμεις, που ενδεχομένως επενέβαιναν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, όσο και διερχόμενους πολίτες ή αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό ή τη σύλληψή τους.

Μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. στην προσπάθεια διαφυγής τους, μετά από έκρηξη σε Α.Τ.Μ. η οποία είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας.

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Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

· 2 «επιχειρησιακά» οχήματα,

· 300 ευρώ,

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· πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

· drone,

· διαρρηκτικά εργαλεία για κλοπές οχημάτων και

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· 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Μέχρι στιγμής από την έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις εκρήξεων σε Α.Τ.Μ., εκ των οποίων οι 2 βρίσκονται σε απόπειρα, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, 1 κλοπή πυροσβεστήρων και 1 κλοπή πομποδέκτη διοδίων.

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