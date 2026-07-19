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Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία, ο Λιονέλ Μέσι έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media, επιλέγοντας να σταθεί όχι στο διακύβευμα του τροπαίου, αλλά στην πορεία που ακολούθησε η Αργεντινή μέχρι να φτάσει στον τελευταίο αγώνα της διοργάνωσης.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην εθνική ομάδα, υπογραμμίζοντας πως, ανεξάρτητα από την έκβαση του τελικού, η συγκεκριμένη ομάδα έχει ήδη αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία.

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Στην ανάρτησή του ο Μέσι έγραψε:

«Το πιο όμορφο πράγμα όλων αυτών των χρόνων δεν ήταν μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε μετά τις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα.

Ευχαριστώ κάθε έναν από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά ώστε αυτή η εθνική ομάδα να παραμένει μια οικογένεια.

Ό,τι κι αν συμβεί αύριο, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει.

Πάμε, Αργεντινή!»