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Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο Λονδίνο εξάντλησαν ένα από τα άλογα της Βασιλικής Φρουράς, το οποίο φάνηκε να δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια του, σύμφωνα με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Πήγε να καταρρεύσει άλογο της Βασιλικής Φρουράς

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (13.07.2026), με τον καύσωνα να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Βίντεο που τράβηξαν τουρίστες δείχνει τον φρουρό να παραμένει ψύχραιμος, αλλά εμφανώς ανήσυχος, καθώς το άλογο χαμήλωνε συνεχώς το κεφάλι του και για λίγες στιγμές άφηνε έξω τη γλώσσα του.

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Τη στιγμή που ένας τουρίστας πλησίασε για να φωτογραφηθεί με το άλογο, ο φρουρός πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας ακόμη φρουρός βγήκε από το κτίριο για να βοηθήσει. Στη συνέχεια οι φρουροί οδήγησαν το άλογο και τον αναβάτη του μακριά στη σκιά.

Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 200.000 προβολές στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την οργή και την ανησυχία τους για τη χρήση των αλόγων σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.

«Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε σκωπτικά: «Χρειάζονται πέντε εργάσιμες ημέρες για να απαντήσουν στο κουμπί έκτακτης ανάγκης;».

Άλλοι σχολίασε το ίδιο το τελετουργικό της Βασιλικής Φρουράς, υποστηρίζοντας ότι «όσο σημαντική κι αν είναι η παράδοση, η κοινή λογική πρέπει να υπερισχύει – κάνει υπερβολική ζέστη τόσο για το άλογο όσο και για τον άνθρωπο», ενώ δεν έλειψαν όσοι ζήτησαν να αναθεωρηθεί ο τρόπος φύλαξης των ανακτόρων.

Υπενθυμίζουμε ότι μόλις δύο μήνες νωρίτερα, στη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος ζέστης των αργιών της Πρωτομαγιάς, ένα ακόμη άλογο της Βασιλικής Φρουράς υπέφερε λόγω των ακραίου καύσωνα μπροστά στους τουρίστες.

Σε μια παρέκκλιση από το αυστηρό πρωτόκολλο, δεύτερος φρουρός βγήκε από το κτίριο της Βασιλικής Φρουράς, προσπάθησε να ηρεμήσει το ζώο και τελικά το απομάκρυνε από τον ήλιο.