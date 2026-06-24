Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αεροπορική εταιρεία Qantas ετοιμάζει το Project Sunrise, μια απευθείας πτήση Σίδνεϊ – Λονδίνο διάρκειας έως 22 ωρών που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.

Το εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί με ειδικά διαμορφωμένα αεροσκάφη Airbus A350-1000ULR, τα οποία διαθέτουν πρόσθετες δεξαμενές καυσίμων και περιορισμένο αριθμό θέσεων για τη βελτιστοποίηση του βάρους.

Για την αντιμετώπιση της κόπωσης και του jet lag, η εταιρεία εισάγει ένα πρόγραμμα βιολογικής προσαρμογής που περιλαμβάνει στρατηγικό χρονισμό των γευμάτων και ειδικό φωτισμό καμπίνας.

Επιπλέον, το αεροσκάφος θα περιλαμβάνει ειδική ζώνη ευεξίας, επιτρέποντας στους επιβάτες να πραγματοποιούν κινήσεις και διατάσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί από την ικανότητα των επιβατών να ολοκληρώσουν το μακρύ ταξίδι διατηρώντας μια καλή φυσική κατάσταση.

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Δεν θα είναι απλώς η πιο μεγάλη εμπορική πτήση στον κόσμο. Θα είναι ένα πείραμα αντοχής, βιολογικού ρολογιού και αεροπορικής μηχανικής, μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο Airbus A350-1000ULR που θα συνδέει το Σίδνεϊ με το Λονδίνο χωρίς ενδιάμεση στάση. Και το πιο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο το πόσο μακριά θα πετάει. Είναι το πότε θα τρώνε, πότε θα κοιμούνται, πότε θα σηκώνονται και πώς το αεροπλάνο θα προσπαθεί να πείσει το σώμα ότι δεν βρίσκεται επί σχεδόν μία ολόκληρη ημέρα σε ύψος 35.000 ποδών.

Η νέα μεγάλη μάχη των αεροπορικών εταιρειών δεν δίνεται μόνο στους κινητήρες, στα καύσιμα ή στις θέσεις. Δίνεται πλέον και στο ανθρώπινο σώμα.

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Η Qantas, με το περίφημο Project Sunrise, ετοιμάζεται να βάλει σε εμπορική λειτουργία από τον Οκτώβριο του 2027 την απευθείας πτήση Σίδνεϊ – Λονδίνο, μία διαδρομή περίπου 17.000 χιλιομέτρων που θα διαρκεί γύρω στις 20 ώρες και, ανάλογα με τους ανέμους και τη διαδρομή, μπορεί να φθάνει και τις 22.

Το αεροπλάνο δεν θα ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα από τα σημερινά μεγάλα τζετ. Το μυστικό δεν είναι η ταχύτητα. Είναι η αυτονομία, η μείωση βάρους, η ειδική διάταξη της καμπίνας και, κυρίως, η προσπάθεια να μετατραπεί μία σχεδόν εξαντλητική εμπειρία σε ένα ταξίδι που θα ελέγχεται από την επιστήμη.

Και εδώ μπαίνει πρώτο το φαγητό.

Δεν έχει σημασία μόνο τι θα φάνε οι επιβάτες. Αλλά πότε

Στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων έχουμε συνηθίσει το κλασικό τελετουργικό: απογείωση, πρώτο γεύμα, φώτα χαμηλά, ύπνος όποιος μπορεί, ξύπνημα, δεύτερο γεύμα και προσγείωση. Στην πτήση Σίδνεϊ – Λονδίνο αυτό το μοντέλο αλλάζει.

Η Qantas συνεργάστηκε με επιστήμονες ύπνου, ειδικούς στη διατροφή και ερευνητές υγείας, με στόχο να σχεδιάσει όχι απλώς ένα μενού, αλλά ένα πρόγραμμα βιολογικής προσαρμογής. Η λογική είναι ότι το σώμα δεν πρέπει να «μπερδευτεί» ακόμα περισσότερο από τις ζώνες ώρας. Γι’ αυτό τα γεύματα δεν θα δίνονται μηχανικά, μόλις το αεροπλάνο απογειωθεί, αλλά σε συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα που θα συνδέονται με τον ύπνο, την εγρήγορση και την ώρα προορισμού.

Με απλά λόγια: το φαγητό γίνεται εργαλείο κατά του jet lag.

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Οι δοκιμές που έγιναν στο πλαίσιο του Project Sunrise έδειξαν ότι ο προσεκτικός χρονισμός των γευμάτων, σε συνδυασμό με τον ειδικό φωτισμό της καμπίνας, μπορεί να βοηθήσει τους επιβάτες να παραμείνουν πιο ξύπνιοι όταν πρέπει και να κοιμηθούν καλύτερα όταν το πρόγραμμα το απαιτεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η στρατηγική περιλαμβάνει ακόμα και αποφυγή άμεσου γεύματος αμέσως μετά την απογείωση, ώστε το σώμα να οδηγηθεί πιο σωστά στο «παράθυρο ύπνου».

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της νέας πτήσης: δεν αντιμετωπίζει τον επιβάτη σαν κάποιον που απλώς πρέπει να ψυχαγωγηθεί για 20 ώρες. Τον αντιμετωπίζει σαν οργανισμό που πρέπει να περάσει από μία ελεγχόμενη μετάβαση.

Το νέο σύστημα ψυχαγωγίας θα δείχνει στον επιβάτη πότε θα σερβιριστούν τα γεύματα, πότε θα χαμηλώσουν τα φώτα και πότε θα αρχίζει η φάση ανάπαυσης. Παράλληλα, σε όλες τις καμπίνες θα υπάρχει δυνατότητα προεπιλογής γεύματος πριν από την πτήση, ώστε το φαγητό να μη λειτουργεί πια ως τυχαία στιγμή μέσα στο ταξίδι, αλλά ως μέρος ενός σχεδίου.

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Η ενυδάτωση και η κίνηση μπαίνουν στο ίδιο «μενού»

Το φαγητό, όμως, δεν είναι μόνο του. Σε μία πτήση σχεδόν 20 ωρών, η αφυδάτωση, η ακινησία και η κόπωση είναι εξίσου μεγάλοι αντίπαλοι.

Γι’ αυτό το νέο Airbus της Qantas θα έχει ειδική Wellbeing Zone, μία ζώνη ευεξίας ανάμεσα στην Premium Economy και την Economy. Εκεί οι επιβάτες θα μπορούν να σηκώνονται, να κάνουν διατάσεις, να ακολουθούν απλές οδηγίες κίνησης από οθόνες, να χρησιμοποιούν ειδικές λαβές στους τοίχους και να έχουν πρόσβαση σε σταθμό ενυδάτωσης και αναψυκτικά ή μικρά σνακ.

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Η ιδέα ακούγεται απλή, αλλά για την πολιτική αεροπορία είναι σχεδόν επαναστατική: ένα εμπορικό αεροσκάφος με ειδικό χώρο όχι για περισσότερες θέσεις, αλλά για να μπορέσει ο επιβάτης να σταθεί, να κινηθεί και να ξεκολλήσει από το κάθισμα.

Η Qantas εξέτασε ακόμη και πιο ακραίες ιδέες, όπως ποδήλατα γυμναστικής ή στρώματα γιόγκα. Τελικά επέλεξε κάτι πιο ρεαλιστικό: έναν ήρεμο χώρο κίνησης, με απαλό φωτισμό, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να κάνουν το ελάχιστο που σε μία τέτοια πτήση γίνεται πολύτιμο. Να σηκωθούν και να κινηθούν.

Το αεροπλάνο θα «σκηνοθετεί» την ανατολή και τη δύση

Το δεύτερο μεγάλο εργαλείο της Qantas είναι το φως.

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Η καμπίνα του A350-1000ULR θα έχει ειδικά προγραμματισμένο φωτισμό που θα προσομοιώνει ανατολή, δύση, φάσεις ξεκούρασης και φάσεις εγρήγορσης. Δεν πρόκειται απλώς για ωραίο ατμοσφαιρικό design. Ο φωτισμός είναι βασικό σήμα για το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου.

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Στόχος είναι η καμπίνα να μην παραμένει ένα άχρονο κουτί στον ουρανό, αλλά να δίνει στο σώμα την αίσθηση ότι περνά από συγκεκριμένες φάσεις ημέρας και νύχτας. Έτσι, το φαγητό, ο ύπνος και το φως θα συντονίζονται μεταξύ τους.

Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του Project Sunrise: η πτήση δεν θα είναι απλώς μεγαλύτερη. Θα είναι προγραμματισμένη σαν μία αλληλουχία βιολογικών οδηγιών.

Το Airbus που θα κάνει το αδύνατο εμπορικό δρομολόγιο

Το αεροσκάφος που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Airbus A350-1000ULR, δηλαδή η ultra long range εκδοχή του A350-1000, ειδικά διαμορφωμένη για τις ανάγκες της Qantas.

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Θα έχει δύο κινητήρες Rolls-Royce Trent XWB-97, μεγάλη αυτονομία, αυξημένο μέγιστο βάρος απογείωσης και μία πρόσθετη δεξαμενή καυσίμου στο πίσω κεντρικό τμήμα της ατράκτου. Αυτή η δεξαμενή προσθέτει περίπου 20.000 λίτρα καυσίμου, στοιχείο κρίσιμο για μία πτήση που πρέπει να διασχίσει μισό πλανήτη χωρίς ανεφοδιασμό.

Αλλά όσο περισσότερο καύσιμο παίρνει ένα αεροπλάνο, τόσο βαρύτερο γίνεται. Και όσο βαρύτερο γίνεται, τόσο περισσότερο καύσιμο χρειάζεται για να μεταφέρει… το ίδιο το καύσιμο. Γι’ αυτό η Qantas δεν βασίζεται μόνο στη δεξαμενή. Βασίζεται και σε μία πολύ διαφορετική καμπίνα.

Ενώ ένα συνηθισμένο A350-1000 μπορεί να μεταφέρει πολύ περισσότερους επιβάτες, το αεροσκάφος του Project Sunrise θα έχει μόλις 238 θέσεις. Είναι η χαμηλότερη πυκνότητα θέσεων για A350-1000 σε εμπορική χρήση, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η καμπίνα θα περιλαμβάνει 6 σουίτες First, 52 σουίτες Business, 40 θέσεις Premium Economy και 140 θέσεις Economy, από τις οποίες 42 θα είναι Economy Plus. Πάνω από το 40% των θέσεων θα είναι premium. Αυτό δεν είναι μόνο πολυτέλεια. Είναι και αναγκαιότητα. Μία τόσο μεγάλη πτήση, με τόσο λίγους επιβάτες, πρέπει να πουληθεί ακριβότερα για να είναι οικονομικά βιώσιμη.

Λιγότεροι επιβάτες, περισσότερος χώρος, περισσότερα καύσιμα

Το ρεκόρ δεν κρύβεται μόνο στη γραμμή Σίδνεϊ – Λονδίνο. Κρύβεται στον τρόπο με τον οποίο η Qantas μοιράζει το βάρος.

Λιγότερες θέσεις σημαίνουν λιγότεροι επιβάτες, λιγότερες αποσκευές, περισσότερο περιθώριο για καύσιμο και περισσότερος χώρος στην καμπίνα. Σε μία πτήση 7 ή 8 ωρών αυτό θα ήταν εμπορική επιλογή. Σε μία πτήση 20 ωρών είναι δομική προϋπόθεση.

Στην Economy η απόσταση των καθισμάτων θα είναι γενικά περίπου 33 ίντσες, δηλαδή 84 εκατοστά, με κάποιες σειρές λίγο πιο περιορισμένες. Η Economy Plus θα δίνει 34 ίντσες, ενώ η Premium Economy και οι premium καμπίνες θα έχουν σημαντικά περισσότερη άνεση. Οι σουίτες First και Business θα διαθέτουν πλήρως επίπεδα κρεβάτια μήκους 80 ιντσών, δηλαδή περίπου δύο μέτρων.

Σε απλή γλώσσα: το αεροπλάνο δεν μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο σε διάρκεια ταξίδι του κόσμου και ταυτόχρονα να λειτουργεί σαν πυκνοκατοικημένη κονσέρβα.

Δεν είναι ρεκόρ ταχύτητας. Είναι ρεκόρ διαχείρισης

Η μεγαλύτερη πτήση του κόσμου δεν θα είναι επίδειξη ταχύτητας. Θα είναι επίδειξη διαχείρισης.

Διαχείριση καυσίμου.

Διαχείριση βάρους.

Διαχείριση ύπνου.

Διαχείριση φαγητού.

Διαχείριση φωτισμού.

Διαχείριση ανθρώπινης αντοχής.

Η Qantas έχει ήδη δοκιμάσει ακραίες διαδρομές στο πλαίσιο του Project Sunrise, με ερευνητικές πτήσεις Νέα Υόρκη – Σίδνεϊ και Λονδίνο – Σίδνεϊ το 2019, χρησιμοποιώντας Boeing 787-9 και περιορισμένο αριθμό επιβατών και πληρώματος. Εκείνες οι πτήσεις ήταν εργαστήρια στον αέρα. Η νέα πτήση Σίδνεϊ – Λονδίνο θα είναι το εμπορικό προϊόν.

Και αυτό αλλάζει τα πάντα.

Διότι άλλο να αποδείξεις ότι ένα αεροσκάφος μπορεί να πετάξει σχεδόν 20 ώρες με λίγους ανθρώπους μέσα και άλλο να το κάνεις τακτικό δρομολόγιο, με πραγματικούς επιβάτες, πραγματικές αποσκευές, πραγματικές ανάγκες, πραγματική κόπωση και πραγματικές προσδοκίες.

Το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να πετάξει. Είναι αν αντέχει ο άνθρωπος

Η τεχνολογία φαίνεται πως πλησιάζει στο σημείο να κάνει εφικτό αυτό που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε υπερβολικό: Σίδνεϊ – Λονδίνο χωρίς στάση.

Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αν το αεροπλάνο μπορεί να φτάσει. Είναι αν ο επιβάτης μπορεί να φτάσει σε καλή κατάσταση.

Γι’ αυτό το «διατροφικό» κομμάτι δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι η αρχή όλης της ιστορίας. Σε μία πτήση σχεδόν 20 ωρών, το πιάτο, το ποτήρι νερό, το φως της καμπίνας και η στιγμή που θα σηκωθεί κανείς από τη θέση του γίνονται μέρος της ίδιας εξίσωσης.

Η μεγαλύτερη πτήση του κόσμου δεν θα κριθεί μόνο από το αν θα προσγειωθεί στην ώρα της.

Θα κριθεί από το πώς θα κατέβουν οι επιβάτες από αυτήν.