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«Είναι εκπληκτικό» Αυτή ήταν η αντίδραση του Χάρι Κέιν, τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά σε ένα κέρινο ομοίωμά του, που σύντομα θα εκτεθεί στο «Madame Tussauds» στο Λονδίνο.

Το πρώτο κέρινο ομοίωμα του Χάρι Κέιν παρουσιάστηκε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026. «Σαν να κοιτάζω τον εαυτό μου σε καθρέφτη» ανέφερε ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας περιγράφοντας την εμπειρία και παραδέχθηκε ότι ήταν ένα «περίεργο συναίσθημα» να βλέπει μια τόσο ρεαλιστική εκδοχή του εαυτού του.

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England soccer captain Harry Kane got up close and personal with a wax figure of his likeness, soon to be on display at Madame Tussauds London pic.twitter.com/VjKNsU4EF4 — Reuters (@Reuters) June 3, 2026

Το κέρινο ομοίωμα δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος, αφού ξεπέρασε το πρώτο σοκ, άρχισε να βγάζει selfie μαζί με το κέρινο ομοίωμα.

Οι καλλιτέχνες έδωσαν μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες, από τη στολή της εθνικής Αγγλίας και τα ποδοσφαιρικά παπούτσια μέχρι μικρά προσωπικά χαρακτηριστικά του Χάρι Κέιν.

Στην ιδιωτική παρουσίαση παρευρέθηκαν η σύζυγός του Άγγλου επιθετικού, Κέιτ Κέιν και τα 4 παιδιά τους, με τον Κέιν να χαρακτηρίζει τη στιγμή «περήφανη για όλη την οικογένεια».