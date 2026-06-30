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Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν εμβληματικές τοποθεσίες της σειράς και θα αλληλεπιδράσουν με ηθοποιούς που υποδύονται χαρακτήρες της ιστορίας.

Το εγχείρημα περιλαμβάνει θεματικές εκδηλώσεις και ζωντανή μουσική, ενώ συμπίπτει με την ανακοίνωση για τη δημιουργία μιας νέας spin-off τηλεοπτικής σειράς.

Η νέα παραγωγή θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950 στο Μπέρμιγχαμ, εστιάζοντας στις προσπάθειες των μελών της οικογένειας Σέλμπι μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Μια διαδραστική εμπειρία εμπνευσμένη από το θρυλικό «Peaky Blinders» πρόκειται να ανοίξει τις πύλες της στο Λονδίνο τον Αύγουστο, ενόψει της νέας spin-off τηλεοπτικής σειράς.

Το «Peaky Blinders Underworld» βασίζεται στη βραβευμένη σειρά του Στίβεν Νάιτ, η οποία ακολουθεί τη συμμορία των Peaky Blinders με αρχηγό τον διαβόητο Τόμι Σέλμπι, στο Μπέρμιγχαμ του 1919.

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Από τον Αύγουστο, οι φαν της σειράς θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τον σκοτεινό κόσμο των Peaky Blinders. Το live experience, που θα στεγάζεται κοντά στη Γέφυρα του Λονδίνου, θα ξεκινά από το The Garrison Tavern, μια πιστή αναπαράσταση μιας παμπ της μεταπολεμικής περιόδου.

Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ανακαλύψουν χαρακτηριστικές τοποθεσίες της σειράς, όπως η Garrison Lane, το πρακτορείο στοιχημάτων, η Chinatown και το λούνα παρκ του Small Heath. Κάθε χώρος θα διαθέτει τη δική του ξεχωριστή ατμόσφαιρα και διαδραστικές δραστηριότητες.

Στεγασμένη στις ιστορικές σιδηροδρομικές καμάρες κοντά στον σταθμό London Bridge, το ιδιαίτερο αυτό ταξίδι θα περιλαμβάνει επίσης σκηνές με ηθοποιούς που θα αλληλεπιδρούν με το κοινό.

Ο δημιουργός της σειράς, Στίβεν Νάιτ, δήλωσε ότι «Το Peaky Blinders Underworld δεν αποτελεί απλώς μια αναπαράσταση του κόσμου της οικογένειας Σέλμπι, αλλά έναν πολύ ευρύτερο προορισμό. Ο χώρος δίνει στους θαυμαστές τη δυνατότητα να βιώσουν τη σειρά που αγαπούν μέσα από μια εντελώς διαφορετική οπτική, ενώ ακόμη και όσοι δεν τη γνωρίζουν καλά θα βρουν πολλά στοιχεία που θα τους γοητεύσουν.»

Πέρα από τη βασική διαδραστική εμπειρία, το The Garrison Tavern θα διαθέτει ειδικό χώρο εκδηλώσεων, όπου θα φιλοξενείται πρόγραμμα με βραδινές παραστάσεις, ζωντανή μουσική και θεματικές εκδηλώσεις που θα ζωντανεύουν τον παράνομο κόσμο της σειράς μετά τη δύση του ήλιου.

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Το «Peaky Blinders» έκανε πρεμιέρα το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2022 έπειτα από έξι κύκλους, με τον Κίλιαν Μέρφι στον εμβληματικό ρόλο του αδίστακτου Τόμι Σέλμπι.

Πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε η μεγάλου μήκους ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man», στην οποία ο Μέρφι επέστρεψε στον ρόλο του αρχηγού της συμμορίας, έχοντας στο πλευρό του τον πρωταγωνιστή του «Saltburn», Μπάρι Κίογκαν, στον ρόλο του Ντιουκ.

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Παράλληλα, το BBC ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή μιας spin-off σειράς, η οποία θα διαδραματίζεται μία δεκαετία μετά τα γεγονότα της ταινίας και θα ακολουθεί τα μέλη της οικογένειας Σέλμπι καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τοποθετημένη στο Μπέρμιγχαμ της δεκαετίας του 1950, η νέα σειρά με πρωταγωνιστές τον Τζέιμι Μπελ («Half Man») και τον Τσάρλι Χίτον («Stranger Things») στους ρόλους του Ντιουκ και του Τσαρλς Σέλμπι, αφηγείται την ιστορία του «αγώνα για την ανοικοδόμηση του Μπέρμιγχαμ» μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η νέα σειρά έχει ήδη εξασφαλίσει δύο κύκλους των έξι επεισοδίων διάρκειας μίας ώρας ο καθένας και θα κάνει πρεμιέρα στη Βρετανία μέσω του BBC iPlayer και του BBC One και στον υπόλοιπο κόσμο μέσω Netflix.

Το «Peaky Blinders», που έκανε πρεμιέρα το 2013, βασίστηκε χαλαρά στην πραγματική συμμορία που έδρασε στο Μπέρμιγχαμ. Με επίκεντρο την οικογένεια Σέλμπι και τον Τόμι Σέλμπι (Κίλιαν Μέρφι), η σειρά παρακολουθεί την άνοδο της οικογένειας πολύ πέρα από τα όρια της πόλης, στα χρόνια που ακολούθησαν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ παράλληλα εξερευνά και τους προσωπικούς δαίμονες των πρωταγωνιστών.

Η αρχική σειρά ολοκληρώθηκε μετά από έξι κύκλους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεθνή προβολή του Μπέρμιγχαμ και καθιερώνοντας τον Τόμι Σέλμπι ως μια εμβληματική μορφή της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

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Με πληροφορίες από ΝΜΕ

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