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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο βόρειο Λονδίνο, όταν εκατοντάδες επισκέπτες του φεστιβάλ Ghana Party in the Park εγκλωβίστηκαν στην είσοδο και παρασύρθηκαν από την απότομη κίνηση του πλήθους.



Άνθρωποι έπεσαν στο έδαφος, άλλοι προσπάθησαν να τους σηκώσουν και διασώστες έφτασαν στο σημείο με φορεία, ενώ η διοργάνωση διακόπηκε πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωσή της. Σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα στοιχεία, 23 άνθρωποι δέχθηκαν κάποια μορφή πρώτων βοηθειών, εννέα εξετάστηκαν από το London Ambulance Service και τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή τους. (The Standard)

Η φωτιά που έκλεισε προσωρινά τις πύλες



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Το περιστατικό σημειώθηκε στους αθλητικούς χώρους Copthall Playing Fields, στην περιοχή Μπάρνετ. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, λίγο πριν από τις 18:00 είχε εκδηλωθεί μικρή φωτιά κοντά στην είσοδο του φεστιβάλ.



Για λόγους ασφαλείας οι πύλες έκλεισαν προσωρινά, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων που περίμεναν να εισέλθουν. Όταν η είσοδος άνοιξε ξανά, το πλήθος κινήθηκε απότομα προς τα εμπρός και δημιουργήθηκε επικίνδυνη πίεση πάνω σε όσους βρίσκονταν στις πρώτες σειρές.



Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να χάνουν την ισορροπία τους και να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον, ενώ προσωπικό ασφαλείας και παρευρισκόμενοι προσπαθούν να ανοίξουν χώρο για να απομακρυνθούν οι τραυματίες.



Αστυνομικοί σχημάτισαν φραγμό ανάμεσα στο πλήθος που συνέχιζε να πιέζει και στους ανθρώπους που είχαν πέσει στο έδαφος. Παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ακόμη και καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση όπου κρίθηκε απαραίτητο, μέχρι να φτάσουν τα πληρώματα των ασθενοφόρων.

Happened yesterday in Enfield a Ghana festival close down by police after the people was crashed as people tried to get in.. pic.twitter.com/3Pl0u5nHS8 — London & UK Street News (@CrimeLdn) August 2, 2026