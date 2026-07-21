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Το έργο, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, νέων τεχνολογικών υποδομών και μέσων ασφαλείας για τους επιβάτες.

Οι εργασίες στοχεύουν στην αναβάθμιση των κινητήρων και των συστημάτων πέδησης, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη λειτουργία των συρμών για τα επόμενα 25 χρόνια.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, ενώ ο πρώτος αναβαθμισμένος συρμός θα τεθεί σε κυκλοφορία το 2028.

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Οι παλαιότεροι συρμοί του Μετρό της Αθήνας μπαίνουν σε τροχιά εκσυγχρονισμού, καθώς ξεκινά η διαδικασία για την εγκατάσταση κλιματισμού και την πλήρη αναβάθμισή τους.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. προκήρυξε διαγωνισμό για την ανακατασκευή των συρμών πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3, με συνολικό προϋπολογισμό 109 εκατ. ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021–2027» και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την ανανέωση του στόλου του μετρό.

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Κλιματισμός και εκτεταμένος εκσυγχρονισμός

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αναβάθμιση 12 εξαμελών συρμών, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται σήμερα εκτός λειτουργίας. Πρόκειται για τα πρώτα τρένα που τέθηκαν σε κυκλοφορία με την έναρξη λειτουργίας του Μετρό της Αθήνας και έχουν ήδη συμπληρώσει 26 χρόνια υπηρεσίας.

Οι εργασίες συνιστούν ουσιαστικά πλήρη ανακατασκευή των συρμών, καθώς προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού και κρίσιμων συστημάτων με σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία τους για τουλάχιστον ακόμη 25 χρόνια.

Για πρώτη φορά, οι συγκεκριμένοι συρμοί θα εξοπλιστούν με σύστημα κλιματισμού στους χώρους επιβατών, καλύπτοντας μια σημαντική έλλειψη, αφού αποτελούν τους μοναδικούς του δικτύου που δεν διέθεταν κλιματισμό από την κατασκευή τους. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν κάμερες κλειστού κυκλώματος (CCTV), νέες οθόνες και ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης, σύστημα ασύρματης μετάδοσης διαγνωστικών δεδομένων, καταγραφικά συμβάντων, φωτισμός LED χαμηλής κατανάλωσης και επιπλέον ηχομόνωση, βελτιώνοντας σημαντικά την άνεση και την ασφάλεια των επιβατών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προσβασιμότητα, καθώς προβλέπεται η διαμόρφωση ειδικών χώρων για την ασφαλή μεταφορά ατόμων που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Πιο σύγχρονο Μετρό με χαμηλότερο κόστος συντήρησης

Σημαντικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν και στα βασικά τεχνικά συστήματα των συρμών. Το σύστημα έλξης θα αντικατασταθεί από κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) νέας γενιάς και σύγχρονους μετατροπείς ισχύος, οι οποίοι προσφέρουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, αυξημένη αξιοπιστία και χαμηλότερες απαιτήσεις συντήρησης. Επιπλέον, θα αναβαθμιστούν τα συστήματα ελέγχου, πέδησης, διάγνωσης βλαβών, η τράπεζα οδήγησης καθώς και άλλα συστήματα.

Η ανακατασκευή κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι συρμοί αυτοί σχεδιάστηκαν με τεχνολογικές προδιαγραφές της δεκαετίας του 1990 και πλέον υστερούν σε σχέση με τους νεότερους, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και υπηρεσιών. Παράλληλα, η δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών έχει οδηγήσει στην ακινητοποίηση μέρους του στόλου.

Με την ολοκλήρωση του έργου, όλοι οι συρμοί που θα κυκλοφορούν κατά τη θερινή περίοδο θα διαθέτουν κλιματισμό, ενώ αναμένεται να αυξηθεί η διαθεσιμότητα του στόλου, να βελτιωθεί η αξιοπιστία του δικτύου και να περιοριστεί το κόστος συντήρησης. Παράλληλα, οι επιβάτες θα απολαμβάνουν πιο άνετες μετακινήσεις, ενώ η αξιοποίηση σύγχρονων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Μετρό της Αθήνας.

Η διαγωνιστική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, ενώ η υλοποίηση του έργου θα διαρκέσει 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι αναβαθμισμένοι συρμοί θα παραδίδονται σταδιακά, με τον πρώτο να αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία το 2028.