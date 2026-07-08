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Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η επέκταση της Γραμμής 2 προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, με σκοπό την εξυπηρέτηση του νέου τουριστικού συγκροτήματος.

Η Lamda Development έχει δεσμεύσει χώρο για την κατασκευή σταθμού πλησίον του IRC, ενώ εξετάζονται δύο διαφορετικά σενάρια για τη χάραξη της γραμμής.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση της διαβούλευσης και η έναρξη της φάσης ωρίμανσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει τεχνικές μελέτες και εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Παράλληλα, προχωρά η επέκταση της Γραμμής 2 προς το Ίλιον, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή τριών νέων υπόγειων σταθμών.

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Οι επεκτάσεις του Μετρό στην Αθήνα συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού των επόμενων ετών, με τα Νότια Προάστια να αποτελούν πλέον μία από τις βασικές προτεραιότητες.

Η αναβάθμιση των μετακινήσεων και των μεταφορών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες τόσο της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς η αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι αδυναμίες του υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου δυσκολεύουν καθημερινά τις μετακινήσεις χιλιάδων πολιτών, ενισχύοντας την ανάγκη για νέες υποδομές και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

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Εδώ και καιρό, μεγάλο βάρος φαίνεται να δίνεται στο μετρό αφού παρά το γεγονός πως δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό ακόμη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύ πλέγμα μελετών, ερευνών και κατασκευαστικών εργασιών σε διαφορετικά σημεία του λεκανοπεδίου, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση του δικτύου.

Ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του συγκοινωνιακού σχεδιασμού τα επόμενα χρόνια ξεχωρίζουν τα Νότια Προάστια και ειδικότερα το Ελληνικό. Η μεγάλη αστική ανάπλαση και οι επενδύσεις που προχωρούν στην περιοχή εκτιμάται ότι θα αυξήσουν σημαντικά τις ανάγκες μετακίνησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο ένα οδικό δίκτυο που ήδη λειτουργεί στα όριά του και προς το παρόν καλύπτεται μόνο μέσω οδικού δικτύου και Τραμ.

Στο προσκήνιο λοιπόν φαίνεται πως επανέρχεται ένα έργο που βρίσκεται εδώ και χρόνια στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Αττικής, ήτοι η επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα.

Αν και μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για την υλοποίηση της επέκτασης, πέραν όσων είχαν κατά καιρούς ανακοινωθεί στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί νέες κινήσεις που δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος άξονας εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του πλάνου για την ανάπτυξη του δικτύου του μετρό.

Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδόν δεδομένη θεωρείται, η δημιουργία σταθμού του Μετρό πλησίον του IRC, του τουριστικού συγκροτήματος που θα φιλοξενεί και το καζίνο, καθώς η Lamda Development έχει ήδη προβλέψει και δεσμεύσει τον απαραίτητο χώρο εντός της έκτασης του Ελληνικού για την κατασκευή του.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επέκταση της Γραμμής 2 προς τη Γλυφάδα, στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικά σενάρια. Κοινό στοιχείο και των δύο αποτελεί η δημιουργία σταθμού δίπλα στο IRC, με τις διαφοροποιήσεις να αφορούν τη χάραξη της γραμμής.

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Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, η επέκταση θα ξεκινά από τον σημερινό τερματικό σταθμό στο Ελληνικό, θα κατευθύνεται προς την Άνω Γλυφάδα, στη συνέχεια θα επιστρέφει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, θα διέρχεται από την πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου και θα καταλήγει στον νέο τερματικό σταθμό, κοντά στο IRC.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει αντίστροφη πορεία. Η γραμμή θα εισέρχεται αρχικά στην έκταση του Ελληνικού, όπου θα δημιουργείται ο πρώτος νέος σταθμός δίπλα στο IRC, και στη συνέχεια θα κατευθύνεται προς την πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, προτού συνεχίσει προς την Άνω Γλυφάδα.

Σε κάθε περίπτωση, και τα δύο σενάρια έχουν ως κοινό σημείο την άμεση σύνδεση του νέου τουριστικού και επιχειρηματικού κέντρου του Ελληνικού με το δίκτυο του Μετρό, κάτι που θεωρείται απαραίτητο ώστε να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση που αναμένεται να δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια με τους εργαζομένους άλλα και τους επισκέπτες.

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Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν πως κατά το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης και στη συνέχεια να ξεκινήσει η φάση ωρίμανσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει γεωτεχνικές έρευνες, οριστικοποίηση της χάραξης, καθορισμό των θέσεων των σταθμών, εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών και, σε επόμενο στάδιο, εξασφάλιση της χρηματοδότησης και δημοπράτηση του έργου.

Με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση του συγκροτήματος IRC τοποθετείται χρονικά προς τα τέλη της δεκαετίας, αντίστοιχο θα μπορούσε να είναι και το χρονικό πλαίσιο (με πιθανότητα κάποια χρόνια διαφορά) για την υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό, εφόσον προχωρήσουν εγκαίρως οι απαραίτητες διαδικασίες.

Τέλος, σημειώνεται πως οι επεκτάσεις της Γραμμής 2 δεν περιορίζονται μόνο προς το νότιο μέτωπο, αφού και στην δυτική πλευρά της Αθήνας προχωρά η επέκταση προς το Ίλιον, για την οποία έχουν ήδη δοθεί οι απαραίτητες περιβαλλοντικές εγκρίσεις από το Υπουργείο.

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Υπενθυμίζεται πως το έργο περιλαμβάνει περίπου 4 χιλιόμετρα νέας υπόγειας γραμμής και τρεις νέους σταθμούς: την Παλατιανή, στη συμβολή των οδών Θηβών και Καππαδοκίας, τον σταθμό Ίλιον στη συμβολή Θηβών και Ελαιών και τον νέο τερματικό σταθμό Άγιος Νικόλαος, στα όρια Ιλίου και Καματερού.