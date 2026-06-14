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Αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα στη λειτουργία της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης που πραγματοποιούνται στο δίκτυο και θα διαρκέσουν έως τις 18 Ιουνίου.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν ανάλογα τις μετακινήσεις τους, καθώς θα ισχύσουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια, πρόωρο κλείσιμο συγκεκριμένων σταθμών και εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης κατά τις βραδινές ώρες.

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Μετά την ολοκλήρωση, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 2, τα συνεργεία μεταφέρουν πλέον το έργο τους στη Γραμμή 3 και ειδικότερα στο τμήμα μεταξύ Πανόρμου και Νομισματοκοπείου.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν καθημερινά από Κυριακή έως και Πέμπτη στις 21:40, πριν από την ολοκλήρωση του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Μετρό.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συρμοί θα κινούνται σε επιμέρους τμήματα της γραμμής, γεγονός που θα επηρεάσει τόσο τις συχνότητες όσο και τα ωράρια ορισμένων δρομολογίων. Παράλληλα, αλλαγές θα υπάρξουν στις τελευταίες αναχωρήσεις από βασικούς σταθμούς, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο, καθώς κάποιοι συρμοί δεν θα εκτελούν ολόκληρη τη διαδρομή τους.

Προσωρινή λεωφορειακή σύνδεση

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ενεργοποιεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή που θα συνδέει τους Αμπελόκηπους με το Χαλάνδρι, καλύπτοντας όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς που επηρεάζονται από το πρόωρο κλείσιμο.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δικτύου και την αναβάθμιση της αξιοπιστίας των μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους πολίτες να ενημερώνονται για τις σχετικές ανακοινώσεις και να οργανώνουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές αλλαγές.