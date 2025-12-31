Μεταβάλλονται και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Αναλυτικά, σήμερα , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν: 

   Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

   από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,

   από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,

   από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,

   από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47. 

Γραμμές  2  &  3  Μετρό:

   από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,

   από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,

   από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,

   από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,

   από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,

   από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,

   από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42

Τραμ Γραμμή 7:

   από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,

   από Αγία Τριάδα στις 21:58. 

   Τραμ Γραμμή 6:

   από Πικροδάφνη στις 22:00,

   από Σύνταγμα στις 22:45.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις αποψινές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

   από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,

   από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,

   από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,

   από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ