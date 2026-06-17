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Μετά τη μεγάλη απήχηση που γνώρισε το πιάνο που τοποθετήθηκε στον σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», η ΣΤΑΣΥ εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την πρωτοβουλία και σε άλλους σταθμούς της Αττικής, σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες.

Η παρουσία του μουσικού οργάνου στον κεντρικό σταθμό της Αθήνας έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με πολλούς επιβάτες και επισκέπτες να σταματούν για να παίξουν μουσική, δημιουργώντας μικρές στιγμές πολιτιστικής έκφρασης μέσα στην καθημερινότητα των μετακινήσεων. Τα σχετικά βίντεο και στιγμιότυπα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη θερμή ανταπόκριση του κοινού.

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Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά», η διευθύντρια της ΣΤΑΣΥ, Κατερίνα Μπούκη, αποκάλυψε ότι δύο από τους σταθμούς που βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την τοποθέτηση νέων πιάνων είναι το «Δημοτικό Θέατρο» στον Πειραιά και η «Δουκίσσης Πλακεντίας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ευχάριστων στιγμών για το επιβατικό κοινό και η ενίσχυση του πολιτιστικού χαρακτήρα των σταθμών.

«Ο στόχος μας ποιος είναι; Στιγμές αισιοδοξίας και χαράς. Και να καταστήσουμε τους σταθμούς μας σημεία πολιτισμού», είπε η Κατερίνα Μπούκη. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για πιθανή επέκταση της πρωτοβουλίας, ανέφερε:

«Στις σκέψεις μας αυτή τη στιγμή είναι ο σταθμός στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, που είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και όμορφος σταθμός και ταιριάζει και αισθητικά να υπάρχει ένα πιάνο εκεί. Κι ένας δεύτερος σταθμός που επίσης υπάρχει στο σχεδιασμό μας ίσως είναι ο σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας που επίσης και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος σταθμός. Το πιάνο θα μείνει στο Σύνταγμα μέχρι και το τέλος του Δεκέμβρη. Βλέπετε κι εσείς όντως από την ανταπόκριση που έχουμε από τα social media, Έλληνες, ξένοι, ελληνικές μελωδίες, ξένες μελωδίες, γνωστούς συνθέτες, πιο λαϊκά προγράμματα, οτιδήποτε κάποιος γνωρίζει, δηλαδή κάποια μελωδία που γνωρίζει και μπορεί να καθίσει στα πλήκτρα και να αφιερώσει 2 με 3 λεπτά από το χρόνο του είναι πολύ σημαντικό για εμάς, αλλάζουν τη διάθεση μας», κατέληξε.