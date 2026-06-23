Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία κατά την Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση.

Η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τον δημοσιογράφο εντάθηκε με αφορμή τις καταγγελίες πρώην εργαζόμενης στο κόμμα, η οποία είχε αναφερθεί σε απλήρωτη εργασία και περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση θα συζητηθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ενώ στη συνέχεια η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να αποφασίσει, μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας, για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σημειώνεται πως μόλις χθες η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις υποθέσεις που σχετίζονται με περιστατικά που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της δίκης για τα Τέμπη στη Λάρισα.