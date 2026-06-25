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Τείνουν να γίνουν συνήθεια στη τρέχουσα κοινοβουλευτική καθημερινότητα οι άγριες επί προσωπικού κόντρες ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους «γαλάζιους» βουλευτές. Το πιο πρόσφατο επεισόδιο, αλλά όχι και τελευταίο όπως αναμένεται, είναι ο σκληρός καυγάς με τον Γιώργο Γεωργαντά εντός της Διάσκεψης των Προέδρων, η οποία συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών για την επιλογή του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η «εκρηκτική» αντιπαράθεση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του αντιπροέδρου της Βουλής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετατράπηκε σε άγριο καυγά όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να κατηγόρησε τον Γιώργο Γεωργαντά ότι «κάρφωνε το κόμμα του στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ» και πως «μιλούσε με την αντιπολίτευση και της έδινε πληροφορίες».

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Έντονη υπήρξε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αντίδραση του Γιώργου Γεωργαντά, ο οποίος υποστήριξε πως οι όποιες συνομιλίες του τότε με την αντιπολίτευση, μεταξύ άλλων με τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, ήταν για τεχνικά θέματα, παραδείγματος χάρην για το εθνικό απόθεμα.«Μου ζήτησε ο κ. Καζαμίας κάποιες πληροφορίες γιατί δεν έχετε αγροτικό τμήμα , δεν καταθέσατε καν εισήγηση στην εξεταστική. Δεν ξέρατε καν τι είναι εθνικό απόθεμα και τι τεχνική λύση. Και με τον κ. Καζαμία μίλησα και με όποιον άλλο συνάδελφο με ρωτούσε για αυτά τα πράγματα. Δείχνατε φωτογραφίες με τη Σεμερτζίδου και νομίζατε ότι θα με τρομοκρατήσετε. Μη νομίζετε ότι θα με τρομοκρατήσετε. Μη νομίζετε ότι με τα αισχρά σας ψέματα θα με τρομοκρατήσετε. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου στη Δεοντολογίας για τις υποθέσεις που σας αφορούν» φέρεται να της απάντησε, αντιδρώντας άμεσα, οργισμένος ο Γιώργος Γεωργαντάς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε έντονο διάλογο και με τη Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται σε αυτό το πολωμένο και γεμάτο ένταση κλίμα.