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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εκατοντάδες πυροσβέστες, επίγειες δυνάμεις, εναέρια μέσα και ο στρατός, ενώ τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 76χρονο ο οποίος ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά όταν το όχημά του παρήγαγε σπινθήρες λόγω επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Ο συλληφθείς, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Εφιαλτική ήταν η νύχτα πο πέρασε στη Θεσσαλονίκη καθώς η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο έκαιγε όλη τη νύχτα καταστρέφοντας σπίτια και επιχειρήσεις. Με το πρώρο φως της ημέρας ξεκίνησαν από αέρος ρίψεις νερού στην προσπάθεια να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο, με την εικόνα να παρουσιάζει βελτίωση.

Οι φλόγες έφτασαν σε κατοικίες περιοχών που έχουν εκκενωθεί, ενώ καίγονται μια εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, όπου όλο το βράδυ σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις και ένα εργοστάσιο με υφάσματα. Ζημιές έχουν υποστεί σπίτια, αποθήκες και υποδομές.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν από νωρίς το πρωί, 154 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα με τη συνδρομή από αέρος δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων ενώ στη μάχη έχει ριχτεί και ο στρατός..

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, 4 πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί στο 424 ΓΣΝ, 2 με αναπνευστικά προβλήματα.

Συνελήφθη 76χρονος για τη φωτιά

Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς η αρχική προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη έπειτα από την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Ομολόγησε ότι προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

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Κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Οδηγείται στον εισαγγελέα

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Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέβαλαν στην ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης.

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