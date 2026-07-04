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Πάνω από 400 πυροσβέστες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, η οποία βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

Οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας σε επτά κοινότητες και κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή.

Στη βόρεια Πορτογαλία, περισσότεροι από 1.100 πυροσβέστες και ισπανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεγάλη δασική πυρκαγιά που έκαψε 100.000 στρέμματα.

Από τη φωτιά στην κοινότητα Βουζέλα έχουν τραυματιστεί εννέα άτομα, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε 13 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που αναμένονται στη χώρα.

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Τουλάχιστον 22.000 στρέμματα γης έκανε στάχτη η φωτιά που ξέσπασε στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, στη βορειοανατολική Ισπανία, που ξέσπασε την Παρασκευή.

Η πυρκαγιά σήμερα (4/7), βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο αν και πάνω από 400 πυροσβέστες παλεύουν για την πλήρη κατάσβεσή της.

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Η φωτιά ξέσπασε στην παραθαλάσσια ζώνη της Καταλονίας, στην Ισπανία και μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ούτε ένας τραυματισμός ή θάνατος.

«Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν το 70% του δεξιού μετώπου της πυρκαγιάς και διατηρούν τον στόχο σταθεροποίησης της κατάστασης πριν από την αλλαγή του ανέμου που προβλέπεται για σήμερα το μεσημέρι», ανέφερε η καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία σε δελτίο Τύπου.

«Η φωτιά, που πιθανόν προκλήθηκε από αμέλεια, έχει κάψει περίπου 22.000 στρέμματα δασικής κυρίως βλάστησης», διευκρίνισαν, προσθέτοντας πως έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε 7 κοινότητες της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή κοντά στην κοινότητα Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, δίπλα από την περιοχή της Ζιρόνας, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου.

«Απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή», επισημαίνουν οι πυροσβέστες.

Περίπου 400 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

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Σύμφωνα με τον αρχιπύραρχο Νταβίντ Μπορέλ, «προτεραιότητα παραμένει η προστασία του πληθυσμού».

Πορτογαλία: Τουλάχιστον 1000 πυροσβέστες επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα

Περισσότεροι από 1000 πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα στη βόρεια Πορτογαλία προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο μια δασική πυρκαγιά, η οποία έχει καταστρέψει από την Πέμπτη περισσότερα από 100.000 στρέμματα βλάστησης και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό τουλάχιστον 9 ανθρώπων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Βάσει των στοιχείων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της χώρας, περισσότεροι από 1.100 πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες, με τη συνδρομή 380 πυροσβεστικών οχημάτων και οκτώ αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.

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Μια στρατιωτική μονάδα από την Ισπανία συμμετέχει επίσης στις επιχειρήσεις, ανταποκρινόμενη στο αίτημα που απηύθυνε χθες η πορτογαλική κυβέρνηση, η οποία ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για να λάβει αυτές τις ενισχύσεις, όπως και επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Βάσει ενός απολογισμού που έδωσε χθες το βράδυ η πορτογαλική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην κοινότητα Βουζέλα, στην περιφέρεια Βιζέου, έχει κάψει μια επιφάνεια που υπολογίζεται σε 100.000 στρέμματα.

Έχοντας πληγεί από ένα σφοδρό κύμα καύσωνα, η Πορτογαλία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, που έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων, εκ των οποίων δύο πολίτες που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας εξ αυτών έχει υποστεί εγκαύματα και ο άλλος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

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Σήμερα το απόγευμα, τοπική ώρα, η φωτιά στη Βουζέλα είναι η μοναδική μεγάλη πυρκαγιά στη χώρα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Εξαιτίας του «πολύ ζεστού και ξηρού» καιρού, με θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να ανέλθουν κατά τόπους στους 44 βαθμούς Κελσίου, η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σήμερα σε κόκκινο συναγερμό 13 από τις 18 περιφέρειες της ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Ο μέγιστος συναγερμός θα παραμείνει σε ισχύ αύριο σε επτά περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.

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