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Ο Ελον Μασκ δεν έγινε απλώς ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη. Εγινε το σύμβολο μιας νέας εποχής, όπου η περιουσία δεν χτίζεται μόνο με εργοστάσια, μετοχές και τεχνολογία, αλλά και με εμμονές που μοιάζουν αδύνατες μέχρι τη στιγμή που αρχίζουν να απογειώνονται. Κυριολεκτικά.

Υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι που μετρούν τη δύναμή τους σε ουρανοξύστες, τράπεζες, ενεργειακά πεδία ή ψηφιακές πλατφόρμες. Ο Μασκ τη μέτρησε σε κάτι πολύ πιο ριψοκίνδυνο: σε πυραύλους. Σε εκρήξεις. Σε αποτυχημένες εκτοξεύσεις. Σε νύχτες όπου όλα έδειχναν ότι η SpaceX θα γινόταν άλλη μία παράτολμη ιδέα που κάηκε πριν προλάβει να βγει από την ατμόσφαιρα.

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Και όμως, από εκεί ξεκίνησε η εκτόξευση.

Η ιστορία του δεν είναι η κλασική αφήγηση ενός επιχειρηματία που βρήκε ένα κενό στην αγορά και το εκμεταλλεύτηκε. Είναι περισσότερο η ιστορία ενός εκκεντρικού ανθρώπου που δεν δέχθηκε τα όρια όπως του τα παρέδωσαν. Οταν η αυτοκινητοβιομηχανία έλεγε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ωραία ιδέα αλλά όχι μαζική πραγματικότητα, εκείνος έφτιαχνε την Tesla. Οταν το Διάστημα θεωρούνταν σχεδόν αποκλειστικό πεδίο κρατών, υπηρεσιών και υπερδυνάμεων, εκείνος αποφάσισε ότι μια ιδιωτική εταιρεία μπορούσε να φτιάξει πυραύλους, να τους εκτοξεύσει, να τους επαναφέρει και κάποτε να κάνει τον Αρη επόμενο σταθμό της ανθρώπινης φιλοδοξίας.

Στη Γη, ο Μασκ έτρεχε με αυτοκίνητα. Στο μυαλό του, όμως, ταξίδευε ήδη με πυραύλους.

Η αρχή της SpaceX είχε κάτι από παραλογισμό και κάτι από πείσμα. Ο Μασκ είχε επιχειρήσει να αγοράσει ρωσικούς πυραύλους, σε μια εποχή που η ιδέα ενός ιδιώτη να μπει στο παιχνίδι του Διαστήματος έμοιαζε σχεδόν αστεία. Οι πόρτες δεν άνοιξαν όπως τις φανταζόταν. Η απάντηση που πήρε, αντί να τον σταματήσει, τον έσπρωξε στο πιο παράτολμο συμπέρασμα: αφού δεν μπορούσε να αγοράσει φθηνούς πυραύλους, θα τους έφτιαχνε ο ίδιος.

Η ιστορία με τους ρώσους

Και πράγματι. Όλα ξεκίνησαν, σχεδόν ειρωνικά, από μια πόρτα που δεν άνοιξε στη Μόσχα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Μασκ ταξίδεψε στη Ρωσία με την ιδέα να αγοράσει παλιούς, ανακατασκευασμένους διηπειρωτικούς πυραύλους, χωρίς πολεμικές κεφαλές, για να στείλει ένα μικρό θερμοκήπιο στον Αρη. Οι Ρώσοι, όμως, δεν τον πήραν στα σοβαρά. Τον είδαν ως έναν νεαρό εκατομμυριούχο της τεχνολογίας που ήθελε να παίξει με πυραύλους, του ζήτησαν υπέρογκα ποσά και οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν. Στην πτήση της επιστροφής, αντί να εγκαταλείψει την ιδέα, ο Μασκ κατέληξε στο συμπέρασμα που γέννησε τη SpaceX: αν οι πύραυλοι είναι τόσο ακριβοί για να τους αγοράσεις, τότε πρέπει να τους φτιάξεις μόνος σου.

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Εκεί βρίσκεται ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του Μασκ. Δεν βλέπει την άρνηση ως τέλος. Τη βλέπει ως τεχνικό πρόβλημα.

Το Falcon 1 απέτυχε. Και ξαναπέτυχε να αποτύχει. Και απέτυχε ξανά. Τρεις φορές. Για μια συμβατική εταιρεία, αυτές οι αποτυχίες θα ήταν αρκετές για να κλείσει το κεφάλαιο. Για τη SpaceX ήταν η σκοτεινή σήραγγα πριν από την πρώτη μεγάλη ανάσα. Το 2008, στην τέταρτη προσπάθεια, ο Falcon 1 έγινε ο πρώτος ιδιωτικά αναπτυγμένος πύραυλος υγρών καυσίμων που έφτασε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Εκείνη η στιγμή δεν ήταν απλώς τεχνικό επίτευγμα. Ηταν η στιγμή που ο Μασκ απέδειξε ότι το Διάστημα δεν ανήκε πλέον μόνο στις κυβερνήσεις.

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Από εκεί και πέρα, η SpaceX δεν μεγάλωσε απλώς. Αλλαξε τους κανόνες. Οι πύραυλοι έπαψαν να είναι αναλώσιμα θαύματα μιας χρήσης. Η επαναχρησιμοποίηση έγινε το μεγάλο στοίχημα. Ο Falcon 9 που προσγειώθηκε κάθετα το 2015 δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιακό βίντεο για τα κοινωνικά δίκτυα. Ηταν η απόδειξη ότι το κόστος της πρόσβασης στο Διάστημα μπορούσε να ανατραπεί.

Κάπως έτσι, η εταιρεία που κάποτε έμοιαζε με απονενοημένο στοίχημα, έγινε μία από τις πιο πολύτιμες επιχειρήσεις στον κόσμο. Και ο άνθρωπος που την ίδρυσε, ο πρώτος που πέρασε το φράγμα του τρισεκατομμυρίου στην προσωπική του περιουσία, έστω και στα χαρτιά των αποτιμήσεων και των μετοχών.

Αλλά ο Μασκ δεν είναι μόνο SpaceX. Είναι και Tesla. Είναι ο άνθρωπος που μετέτρεψε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο από τεχνολογική ιδιοτροπία σε αντικείμενο επιθυμίας. Είναι ο επιχειρηματίας που κατάλαβε ότι το μέλλον δεν πουλιέται μόνο ως χρησιμότητα, αλλά και ως φαντασία. Ο οδηγός μιας Tesla δεν αγοράζει απλώς ένα αυτοκίνητο. Αγοράζει ένα κομμάτι από την υπόσχεση ότι ο κόσμος αλλάζει.

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Και ο επιβάτης ενός πυραύλου της SpaceX, πραγματικός ή μελλοντικός, αγοράζει κάτι ακόμη μεγαλύτερο: την ιδέα ότι η ανθρωπότητα δεν είναι καταδικασμένη να μείνει για πάντα καθηλωμένη σε έναν πλανήτη.

Εδώ βρίσκεται και η αντίφαση του Μασκ. Είναι βαθιά γήινος και ταυτόχρονα εξωγήινος ως σκέψη. Χτίζει εργοστάσια, υπογράφει συμβόλαια, κινεί αγορές, συγκρούεται, προκαλεί, αποθεώνεται και αμφισβητείται. Ζει μέσα στον θόρυβο της οικονομίας, της πολιτικής, της τεχνολογίας και των social media. Αλλά η μεγάλη του αφήγηση δεν βρίσκεται στη Γη. Βρίσκεται πάντα λίγο πιο πάνω.

Στον ουρανό.

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Η περιουσία του, όσο ασύλληπτη κι αν είναι, δεν εξηγείται μόνο με αριθμούς. Εξηγείται με την ικανότητα να παίρνει ιδέες που μοιάζουν γελοίες, αδύνατες ή οικονομικά παράλογες και να τις μετατρέπει σε βιομηχανίες. Η Tesla δεν πούλησε απλώς αυτοκίνητα. Πούλησε την εικόνα ενός διαφορετικού δρόμου. Η SpaceX δεν πούλησε απλώς εκτοξεύσεις. Πούλησε την προοπτική ενός διαφορετικού ουρανού.

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Και αυτό, σε μια εποχή που οι αγορές επενδύουν όχι μόνο σε κέρδη αλλά και σε μελλοντικές αφηγήσεις, αξίζει τρισεκατομμύρια.

Το μπέρδεμα με τον Τραμπ

Σε αυτή τη διαδρομή, αναπόφευκτα, μπερδεύτηκε μαζί του και ο Ντόναλντ Τραμπ. Οχι μόνο πολιτικά, αλλά σχεδόν υπαρξιακά: ο ένας ως ο ισχυρότερος άνθρωπος της Ουάσιγκτον, ο άλλος ως ο πλουσιότερος άνθρωπος της Silicon Valley και του Διαστήματος. Ο Μασκ βρέθηκε κοντά στον Τραμπ, στήριξε πολιτικά την επιστροφή του, ανέλαβε ρόλο στην περίφημη προσπάθεια περιορισμού της κρατικής σπατάλης μέσω του Department of Government Efficiency, αλλά η συμμαχία τους αποδείχθηκε τόσο εκρηκτική όσο και οι πύραυλοι της SpaceX. Οταν ο Μασκ στράφηκε εναντίον του μεγάλου φορολογικού και δημοσιονομικού νομοσχεδίου του Τραμπ, καταγγέλλοντάς το ως επιβάρυνση για το έλλειμμα, η σχέση των δύο ανδρών μετατράπηκε σε δημόσιο πόλεμο μέσω X και Truth Social. Ο Τραμπ απείλησε ακόμη και με περικοπή κρατικών συμβολαίων στις εταιρείες του Μασκ, ενώ ο Μασκ έφτασε να μιλά για νέο πολιτικό κόμμα. Ηταν η στιγμή που φάνηκε ότι ο άνθρωπος που ήθελε να πάει την ανθρωπότητα στον Αρη είχε γίνει, ταυτόχρονα, ένας παίκτης που μπορούσε να ταράξει και την ίδια την πολιτική τροχιά της Αμερικής.

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Ο Μασκ μπορεί να προκαλεί αντιπάθειες, να εξοργίζει, να υπερβάλλει, να υπόσχεται περισσότερα από όσα μπορεί να παραδώσει στον χρόνο που τα υπόσχεται. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ότι κατάφερε κάτι σπάνιο: έβαλε την προσωπική του μυθολογία μέσα στην παγκόσμια οικονομία. Και την έκανε αποτίμηση.