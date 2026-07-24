Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Grok Imagine θα δημιουργήσει μια νέα ταινία για την Οδύσσεια έως το τέλος του έτους.

Ο επιχειρηματίας στοχεύει στην παραγωγή ενός έργου που θα χαρακτηρίζεται από ιστορική ακρίβεια και σεβασμό στο αρχαίο ελληνικό έπος.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της κριτικής που άσκησε ο Μασκ στις επιλογές καστ του Κρίστοφερ Νόλαν για την πρόσφατη κινηματογραφική του ταινία.

Παρά τις αντιδράσεις, η ταινία του Νόλαν σημειώνει μεγάλη εμπορική επιτυχία, έχοντας συγκεντρώσει 264 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής.

Ο σκηνοθέτης υποστήριξε ότι οι συζητήσεις για το καστ είναι άσχετες και απέρριψε την ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

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Παρά τη μεγάλη επιτυχία που έχει ήδη σημειώσει η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, Grok Imagine, πρόκειται να δημιουργήσει μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του ομηρικού έπους, την οποία χαρακτήρισε «ιστορικά ακριβή» και πιστή στην τέχνη του Ομήρου.

Η ανακοίνωση του ιδρυτή της SpaceX έγινε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, όπου ανέφερε ότι πριν από το τέλος του έτους το Grok Imagine θα έχει ολοκληρώσει μια ταινία μεγάλου μήκους για την «Οδύσσεια», με στόχο να αποδίδει το έργο με ιστορική ακρίβεια και σεβασμό στο αρχαίο ελληνικό έπος.

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Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη κριτική που έχει ασκήσει – ουκ ολίγες φορές -, ο Μασκ στον Νόλαν για τις επιλογές του στη συγκεκριμένη ταινία. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας φαίνεται να επιχειρεί να ανοίξει μια ευρύτερη «πολιτισμική συζήτηση» γύρω από την κινηματογραφική μεταφορά του έπους, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας και η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη.

Η ταινία του Νόλαν, η οποία κυκλοφόρησε πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα, έχει ήδη αποσπάσει ευρεία αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο, ενώ έχει καταγράψει εντυπωσιακές επιδόσεις στο box office, με εισπράξεις που έφτασαν τα 264 εκατομμύρια δολάρια μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής.

Η κριτική Μασκ για το καστ της ταινίας

Πριν από την πρεμιέρα της ταινίας, ο Έλον Μασκ είχε αναδημοσιεύσει στην πλατφόρμα X επικριτικά και υβριστικά σχόλια σχετικά με τις επιλογές του καστ. Συγκεκριμένα, είχαν στοχοποιηθεί η μαύρη ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία υποδύεται την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα, καθώς και ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ, που υποδύεται τον Σίνωνα.

Ο Μασκ είχε σχολιάσει τότε ότι ο Νόλαν «έχει χάσει την ακεραιότητά του». Τον Μάιο, η Λουπίτα Νιόνγκο απάντησε στις αντιδράσεις για το καστ, δηλώνοντας ότι «το καστ της ταινίας είναι αντιπροσωπευτικό του κόσμου μας» και πως δεν επιθυμεί να αναλώνει χρόνο σε αρνητικά σχόλια. «Η κριτική θα υπάρχει, είτε συμμετέχω σε αυτήν, είτε όχι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την άλλη, ο Κρίστοφερ Νόλαν, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας της ταινίας, ανέφερε ότι τέτοιες συζητήσεις είναι αναμενόμενες, ωστόσο τόνισε πως δεν έχουν ουσιαστική βάση πριν το κοινό δει το τελικό αποτέλεσμα.

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«Αυτές οι συζητήσεις που γίνονται πριν ο κόσμος δει την ταινία είναι πάντα άσχετες, αφού κανείς στην πραγματικότητα δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται», σημείωσε ο σκηνοθέτης. Παράλληλα, ο Νόλαν εξέφρασε την αντίθεσή του στην ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τους ανθρώπους και τη δημιουργικότητα στον κινηματογράφο.

«Η ιδέα ότι θα αντικαθιστά ολοκληρωτικά τους ανθρώπους και την ανθρώπινη δημιουργικότητα, για μένα είναι ανοησία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από The Guardian

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