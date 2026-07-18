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Η ίδια συμμετείχε σε νομαδικές δραστηριότητες, όπως η ιππασία στο φαράγγι Kyrchyn, το οποίο φιλοξενεί ανά διετία τους αγώνες των νομάδων.

Παράλληλα, επισκέφθηκε τη λίμνη Milky Lake, της οποίας το γαλακτώδες χρώμα οφείλεται στη σκόνη παγετώνων που αιωρείται μέσα στο νερό.

Η ηθοποιός περιέγραψε την επίσκεψή της στην ορεινή κοιλάδα Altyn Arashan, όπου κολύμπησε σε φυσικές ιαματικές πηγές μετά από διαδρομή με οχήματα 4x4 και πεζοπορία.

Τέλος, αναφέρθηκε στην πλούσια πανίδα της οροσειράς Terskey Ala-Too και στον παραδοσιακό νομαδικό τρόπο ζωής των κατοίκων που μετακινούνται εποχικά.

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Τις εμπειρίες της από το ταξίδι της στο Κιργιστάν συνεχίζει να μοιράζεται η Ευγενία Σαμαρά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ηθοποιός, που αυτή τη φορά επέλεξε ως προορισμό την κεντρική Ασία, δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα της παραμονής της στη χώρα, αποκαλύπτοντας τις ξεχωριστές δραστηριότητες που έζησε.

Αρχικά, ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να καλπάζει με άλογο, συνοδεύοντάς το με μια αναλυτική περιγραφή της διαδρομής της. Όπως έγραψε: «Το ζούμε νομαδικά ιππεύοντας ΤΑΛΟΓΑ. Επίσκεψη στο φαράγγι Kyrchyn Gorge που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.500 μ. Fan fact: Κάθε δύο χρόνια φιλοξενεί τους World Nomad Games, τους “Ολυμπιακούς Αγώνες” των νομάδων».

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη λίμνη Milky Lake, εξηγώντας πως πήρε το όνομά της από το γαλακτώδες λευκό χρώμα των νερών της. Όπως σημείωσε, το ιδιαίτερο αυτό χρώμα οφείλεται στην εξαιρετικά λεπτή σκόνη που προέρχεται από παγετώνες (glacial flour), η οποία αιωρείται στο νερό και αντανακλά το φως. «Fan fact: -το έχω ξαναπεί για αντίστοιχες λίμνες αλλά το ξαναλέω- Το χρώμα οφείλεται σε εξαιρετικά λεπτή σκόνη από παγετώνες (glacial flour), που αιωρείται στο νερό και αντανακλά το φως. ΓΟΥΑΟΥ. ΦΡΙ ΣΠΙΡΙΤΣ ΚΑΙ AIN’T NO RIVER WILD ENOUGH», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε επόμενη ανάρτησή της, η Ευγενία Σαμαρά μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στο Altyn Arashan, όπου είχε την ευκαιρία να κολυμπήσει σε φυσική ιαματική πηγή. Περιγράφοντας την εμπειρία της, ανέφερε: «Το σημερινό καρουζελάκι έχει πολύ πηγή ιαματική και μυρίζει θειάφι. ΠΟΥ;; ΠΩΣ;;; Ρώσικα τζιπ 4×4 σε συνδυασμό με πεζοπορία για να φτάσουμε στο Altyn Arashan».

Η ηθοποιός εξήγησε ακόμη ότι πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές κοιλάδες του Κιργιστάν, με το όνομά της να σημαίνει στα κιργιζικά «Χρυσή Ιαματική Πηγή». Όπως σημείωσε, η περιοχή είναι γνωστή ακριβώς για τις φυσικές θερμές πηγές της και βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.600 μέτρων, στην οροσειρά Terskey Ala-Too.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στην περιοχή ζουν άγρια ζώα, όπως καφέ αρκούδες, λύκοι, αγριοκάτσικα και, πολύ πιο σπάνια, η χιονόπαρδαλη, σχολιάζοντας με χιούμορ: «ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΙΠΟΤΑ».

Η Ευγενία Σαμαρά αναφέρθηκε και στον νομαδικό τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής, εξηγώντας πως πολλές οικογένειες μετακινούνται εποχικά και στήνουν γιούρτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διατηρώντας μια παράδοση που μετρά αιώνες. Κλείνοντας την ανάρτησή της, πρόσθεσε με χιουμοριστική διάθεση: «Δηλαδή όπως έλεγε και ο Άκης Πάνου – επτά νομά σε ένα δωμά».