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Η Rita Ora επέλεξε φέτος την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Μετά την επίσκεψή της στην Ύδρα, η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός βρέθηκε στη Μύκονο μαζί με την παρέα της, όπου παρέμεινε για τρεις ημέρες.

Το Mykonos Live TV και ο φακός του κατέγραψαν αποκλειστικά τη στιγμή που η Rita Ora αποβιβάστηκε από το γιοτ στην προβλήτα του Όρνου.

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Πριν αναχωρήσει από το νησί, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της για το Νησί των Ανέμων.

«Χρειαζόμουν μια ανανέωση ψυχής – ήλιος, μπικίνι και μουσική», έγραψε η ίδια στο Instagram.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της απόλαυσε τις πανέμορφες παραλίες του νησιού, πραγματοποιώντας κρουαζιέρα με ένα υπερπολυτελές σκάφος, ενώ σε μία από τις εξόδους της επισκέφθηκε γνωστό beach club, καθώς και ένα από τα δημοφιλή εστιατόρια της Χώρας της Μυκόνου.