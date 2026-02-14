Στην ίδια συνέντευξή του στο ertnews, ο κύριος Αποστολάκης απαντά επικαλούμενος το παράδειγμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή που ταξίδεψε στην Τουρκία για να συναντήσει τον τότε πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετσεβίτ το 1979, αν και δέχθηκε κριτική εκ των έσω. Με αυτό τον τρόπο, ο πρώην υυπουργός Αμυνας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι καλώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην Αγκυρα για να συνομιλήσει με τον Ταγίπ Ερντογάν, γιατί “πρέπει να διεξάγεται διάλογος και να λέμε ευθέως με ειλικρίνεια τις θέσεις μας”.

“Το θέμα δεν είναι που βλέπω εγώ τον εαυτό μου αλλά που πηγαίνει η κατάσταση στο πολιτικό σύστημα. Με μία κυβέρνηση που κρατιέται μεν αλλά συνέχεια φθείρεται και μία αντιπολίτευση που δεν μπορεί να συνθέσει για να γίνει ουσιαστική αντιπολίτευση”, δηλώνει ο πρώην υπουργός Αμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, που κάνει σαφές εμμέσως ότι δεν αποκλείει συνεργασία ή είσοδό του στο ΠΑΣΟΚ – σήμερα παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής – λέγοντας χαρακτηριστικά: “Είμαι κοντά σε αυτό αλλά δεν θα ανακοινώσω σήμερα κάποια απόφαση εδώ”.

Μπουλέντ Ετσεβίτ, πρωθυπουργός της Τουρκίας την δεκαετία του '70

