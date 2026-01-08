Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε την Τετάρτη ότι δεν ελήφθη αίτημα περί μεταφοράς του προέδρου Μαδούρο της Βενεζουέλας στην Τουρκία, πριν ο δεύτερος αιχμαλωτιστεί σε αμερικανική επιχείρηση το Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Sabah, πρόσφατα υπήρξαν αναφορές πως προτάθηκε στον Μαδούρο να εγκαταλείψει την προεδρία της Βενεζουέλας και να πάει στην Τουρκία πριν αιχμαλωτιστεί στο Καράκας, σύμφωνα με τον Αμερικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Advertisement

Advertisement

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Γκράχαμ είπε ότι ο Μαδούρο «θα μπορούσε να ήταν στην Τουρκία σήμερα, μα είναι στη Νέα Υόρκη» αναφερόμενος στην κράτησή του στις ΗΠΑ.

«Επέλεξε να αψηφήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και είναι στη φυλακή» είπε ο Γκράχαμ.

Μιλώντας σε συνάντηση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα ο Ερντογάν είχε πει ότι σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ είχε τονίσει στον Αμερικανό πρόεδρο πως η Βενεζουέλα δεν πρέπει να μπει σε καθεστώς αστάθειας.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως η Τουρκία δεν εγκρίνει ποτέ οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ότι θα συμπαρασταθεί στον «φιλικό λαό της Βενεζουέλας».

Με πληροφορίες από Daily Sabah, TRT World